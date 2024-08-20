Застройщики стали чаще рекламировать семейную и военную ипотеки

Однако рекламных кампаний, направленных на продвижение ипотеки в целом и конкретно льготной, на телевидении было не так много, сделали оговорку в НРА: «Чаще всего рекламируются отдельные жилые комплексы и специальные условия, в то время как имиджевая реклама занимает небольшую долю всех креативов в категории». Впрочем, в альянсе признают, что введение льготной ипотеки в 2020 году в целом благотворно повлияло на рынок недвижимости, что отразилось и на рекламной активности девелоперов. «Пока что мы не видим существенных изменений в рекламной активности застройщиков с ее отменой в июле 2024 года», — подытожили в альянсе.