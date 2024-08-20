Юрист предупредил о стоп-словах в разговоре с мошенниками

Нельзя говорить «да» и «нет» — ведь их могут записать и потом использовать в разговоре с банковским роботом. Лучше сказать «алло» или «слушаю вас». Никогда не называйте реквизиты банковской карты — именно за ними часто охотятся аферисты, прикрываясь службой безопасности банка. Помните, что банк не звонит клиентам по вопросам операций и не просит указать реквизиты счетов, персональные и личные сведения.