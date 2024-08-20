Юрист предупредил о стоп-словах в разговоре с мошенниками

Нельзя говорить «да» и «нет» — ведь их могут записать и потом использовать в разговоре с банковским роботом. Лучше сказать «алло» или «слушаю вас». Никогда не называйте реквизиты банковской карты — именно за ними часто охотятся аферисты, прикрываясь службой безопасности банка. Помните, что банк не звонит клиентам по вопросам операций и не просит указать реквизиты счетов, персональные и личные сведения.
Представители правоохранительных органов также не звонят по телефону — у них нет на это ни времени, ни желания, поскольку работы и без того хватает.
«Правильным ответом в том случае, если вам звонит грозный “полковник”, будет попросить его прислать повестку (согласно ст. 188 Уголовно-процессуального кодекса РФ, повестка — единственный надлежащий способ вызова на допрос) по адресу регистрации и повесить трубку», — заключил юрист.