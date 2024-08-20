В России запустили торги щебнем на бирже

Во-вторых, в щебне и песке очень большую составляющую (60−70% от цены поставки) имеет логистика, тарифы которой быстро меняются, продолжает Илле. «И эту логистику достаточно сложно “словить” в моменте, заложить заранее в цену, потому что она не зависит от производителя материала. Можно заключить сделку с поставкой в этом месяце по определенной цене, но железнодорожный состав могут не дать на весь объем поставки, и остаток товара перенесется на следующий месяц, в котором могут быть уже совершенно другие тарифы на логистику. Из-за этого сделка видится невыгодной для участников», — рассуждает эксперт.