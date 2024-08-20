В России усилят контроль за экспортом продукции с драгметаллами

Для того чтобы правильно отбирать пробу для анализа, должностные лица должны действовать в соответствии с определенным порядком — пока он не утвержден, сказали «Известиям» в пресс-службе пробирной палаты.
Контролировать фактическое содержание драгоценных металлов нужно, чтобы исключить риски неуплаты таможенных сборов и налогов в федеральный бюджет, рассказали «Известиям» в Минфине.
Как сказано в сопроводительных документах, затраты участников внешнеэкономической деятельности на экспорт в этой сфере не превысят 300 млн рублей за шесть лет, то есть не более 50 млн в год. Эта цифра явно занижена, считает исполнительный директор комитета «Деловой России» по драгоценным металлам, драгоценным камням, ювелирному искусству и народно-художественным промыслам Владимир Збойков. По его словам, проект также недостаточно детализирован.
При этом предлагаемая Минфином мера позволит таможенным органам более детально подходить к анализу продукции с драгметаллами, полагает доцент кафедры базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко.
За первое полугодие 2024-го таможенные сборы в России выросли на 500 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом 2023-го — до 3,35 трлн рублей.