В России усилят контроль за экспортом продукции с драгметаллами

Как сказано в сопроводительных документах, затраты участников внешнеэкономической деятельности на экспорт в этой сфере не превысят 300 млн рублей за шесть лет, то есть не более 50 млн в год. Эта цифра явно занижена, считает исполнительный директор комитета «Деловой России» по драгоценным металлам, драгоценным камням, ювелирному искусству и народно-художественным промыслам Владимир Збойков. По его словам, проект также недостаточно детализирован.