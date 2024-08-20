В России распространились новые схемы мошенничества в сфере туризма

Пострадавшие сами смогли получить паспортные данные сотрудника компании и номера телефонов его близких, но полицейские пока не могут выйти на след бизнесмена. «Известиям» удалось пообщаться с одной из пострадавших. Женщина утверждает, что виновник ее сорванной поездки заранее знал о том, что она не состоится, но продолжал собирать деньги с клиентов.