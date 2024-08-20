Уоррен Баффет продал акции Bank of America ещё на $550 млн

15 августа Berkshire Hathaway раскрыл данные по сделкам за второй квартал 2024 года. Во втором квартале «оракул из Омахи», как называют Баффета, почти вдвое сократил долю в Apple, закрыл позиции в Snowflake и Paramount Global и добавил в портфель две новые компании — сеть магазинов косметики Ulta Beauty и производителя аэрокосмических деталей Heico. Данные по сделкам за третий квартал должны быть опубликованы в середине ноября.