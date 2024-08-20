Уоррен Баффет продал акции Bank of America ещё на $550 млн

Финансовый конгломерат Уоррена Баффета Berkshire Hathaway продолжил сокращать инвестиции в Bank of America. За три дня компания продала 14 млн акций на сумму около $550 млн. Об этом сообщило издание Barron's со ссылкой на данные, поданные Berkshire Hathaway в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Продажа акций происходила 15, 16 и 19 августа по средней цене около $39,5 за бумагу. В результате пакет Berkshire Hathaway сократился до 928 млн акций Bank of America на общую сумму почти в $37 млрд. Доля конгломерата в капитале BofA упала до 12%.
Компания Уоррена Баффета начала продавать акции Bank of America в середине июля, до этого позиция не сокращалась с 2019 года. В общей сложности за 12 торговых дней было продано около 100 млн акций. В августа Berkshire Hathaway взяла паузу, однако в середине месяца вновь начала сокращать ставку.
Распродажа холдингом Баффета акций Bank of America, по всей видимости, оказала давление на котировки компании, пишет Barron's. Так, с годового максимума, который был достигнут 17 июля ($44,44 за акцию), бумаги Bank of America к 19 августа подешевели на 10,74%, до $39,67.
Вопрос заключается в том, когда Баффет прекратит распродажу. Возможно, он хочет сократить долю в Bank of America до 10%, что освободит конгломерат от необходимости сообщать о продажах в течение двух рабочих дней, как это требует американское законодательство сейчас.
Berkshire Hathaway обязана в течение двух рабочих дней раскрывать информацию об операциях с акциями компаний, где у холдинга доля 10% и более.
Часто, когда Баффет начинает распродажу акций, он в конечном итоге полностью избавляется от таких бумаг. Однако Bank of America остается крупнейшей инвестицией в банковском секторе в портфеле холдинга Уоррена Баффета.
15 августа Berkshire Hathaway раскрыл данные по сделкам за второй квартал 2024 года. Во втором квартале «оракул из Омахи», как называют Баффета, почти вдвое сократил долю в Apple, закрыл позиции в Snowflake и Paramount Global и добавил в портфель две новые компании — сеть магазинов косметики Ulta Beauty и производителя аэрокосмических деталей Heico. Данные по сделкам за третий квартал должны быть опубликованы в середине ноября.
Стоимость инвестиционного портфеля холдинга Berkshire Hathaway по итогам второго квартала сократилась до $279,97 млрд по сравнению с $331,7 млрд кварталом ранее, согласно данным сервиса GuruFocus, отслеживающего операции крупнейших фондов.