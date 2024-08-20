Мошенники похитили почти 5 млрд рублей с банковских счетов в РФ за II квартал года

«Во II квартале мошенникам удалось украсть со счетов граждан и компаний около 4,8 млрд рублей. Объем потерь примерно на четверть превышает средний показатель за предшествующие четыре квартала», — говорится в релизе на сайте регулятора.
В период с апреля по июнь банки зафиксировали почти 257 тыс. мошеннических операций, что на 14,9% меньше, чем в среднем за предыдущие четыре квартала.
Сокращение количества операций без согласия клиентов произошло из-за значительного роста предотвращенных банками атак. Так, кредитные организации отразили 16,3 млн попыток злоумышленников похитить деньги клиентов на сумму 2,3 трлн рублей. Данные показатели примерно в полтора раза выше средних значений за прошлый период.
Ранее, 15 августа, в ЦБ РФ рассказали, что мошенники стали чаще использовать дипфейк-технологии для хищения денег. Злоумышленники используют фото, видео и записи голоса, с помощью нейросетей создают реалистичное видеоизображение человека, которое рассылают его знакомым посредством мессенджеров или соцсетей с просьбой перевести средства.
В конце июля Центробанк напомнил о начале действия в России с 25 июля меры по блокировке мошеннических счетов дропперов, которая направлена на усложнение обналичивания похищенных денег. Согласно новым правилам, банки обязаны блокировать мошенникам платежные карты и онлайн-банкинг, если информация о них поступила от правоохранительных органов.