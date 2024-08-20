Мошенники похитили почти 5 млрд рублей с банковских счетов в РФ за II квартал года

В конце июля Центробанк напомнил о начале действия в России с 25 июля меры по блокировке мошеннических счетов дропперов, которая направлена на усложнение обналичивания похищенных денег. Согласно новым правилам, банки обязаны блокировать мошенникам платежные карты и онлайн-банкинг, если информация о них поступила от правоохранительных органов.