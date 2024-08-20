Мосбиржа нашла нарушения в корпоративном управлении Ozon

Расписки Ozon не соответствуют требованиям первого уровня листинга на Мосбирже в части корпоративного управления. Речь идет про наличие независимых директоров в составе совета директоров и комитетов совета директоров. Об этом сообщается на сайте Мосбиржи.
«Эмитенту установлен срок для устранения выявленного несоответствия», — указала площадка. Она не раскрыла, а какое время Ozon должен устранить нарушения и что будет, если компания этого не сделает.
Кроме того, в начале августа 2023 года Мосбиржа также выявила несоответствие обыкновенных акций «Детского мира» требованиям по корпоративному управлению, установленных для первого уровня списка ценных бумаг. С 17 октября 2024 года торги акциями компании прекращаются из-за ликвидации эмитента.
Список ценных бумаг биржи — это перечень всех ценных бумаг, которые торгуются на ней. На Мосбирже он состоит из котировальных списков (в нем есть первый и второй уровни) и некотировальной части (третий уровень). Если ценная бумага находится в котировальном списке, то это значит, что она прошла листинг: была проверена и официально зарегистрирована на бирже.
К бумагам в зависимости от уровня листинга выдвигаются требования, в том числе по корпоративному управлению. Для бумаг первого уровня листинга требования наиболее высокие.