Мосбиржа нашла нарушения в корпоративном управлении Ozon

Список ценных бумаг биржи — это перечень всех ценных бумаг, которые торгуются на ней. На Мосбирже он состоит из котировальных списков (в нем есть первый и второй уровни) и некотировальной части (третий уровень). Если ценная бумага находится в котировальном списке, то это значит, что она прошла листинг: была проверена и официально зарегистрирована на бирже.