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Мосбиржа нашла нарушения в корпоративном управлении Ozon

Мосбиржа установила, что расписки Ozon не соответствуют требованиям первого уровня листинга в части наличия независимых директоров в составе совета директоров и его комитетов.

Источник: РИА "Новости"

Расписки Ozon не соответствуют требованиям первого уровня листинга на Мосбирже в части корпоративного управления. Речь идет про наличие независимых директоров в составе совета директоров и комитетов совета директоров. Об этом сообщается на сайте Мосбиржи.

«Эмитенту установлен срок для устранения выявленного несоответствия», — указала площадка. Она не раскрыла, а какое время Ozon должен устранить нарушения и что будет, если компания этого не сделает.

Мосбиржа и ранее выявляла у эмитентов несоответствие своим требованиям по корпоративному управлению. Так, в августе прошлого года площадка сообщила о нарушениях у «Мосэнерго» (первый уровень листинга) и ОГК-2 (второй уровень листинга).

Кроме того, в начале августа 2023 года Мосбиржа также выявила несоответствие обыкновенных акций «Детского мира» требованиям по корпоративному управлению, установленных для первого уровня списка ценных бумаг. С 17 октября 2024 года торги акциями компании прекращаются из-за ликвидации эмитента.

Список ценных бумаг биржи — это перечень всех ценных бумаг, которые торгуются на ней. На Мосбирже он состоит из котировальных списков (в нем есть первый и второй уровни) и некотировальной части (третий уровень). Если ценная бумага находится в котировальном списке, то это значит, что она прошла листинг: была проверена и официально зарегистрирована на бирже.

К бумагам в зависимости от уровня листинга выдвигаются требования, в том числе по корпоративному управлению. Для бумаг первого уровня листинга требования наиболее высокие.