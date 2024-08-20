Мишустин отметил быстрый прогресс в создании электромобилей в России

«Быстрый прогресс отмечается в секторе создания электромобилей. Одновременно совершенствуются автономные технологии управления», — сказал Мишустин во вторник на стратегической сессии по нацпроекту «Промышленное обеспечение транспортной мобильности».
Он отметил, что такие инициативы будут способствовать снижению выбросов опасных загрязняющих веществ в городах. «В соответствии с национальной целью “Экологическое благополучие” их объем к 2036 году необходимо сократить в два раза», — добавил Мишустин.
В России занимаются несколькими проектами по выпуску электромобилей. В частности, есть завод «Моторинвеста» — первое специализированное предприятие в России по выпуску электромобилей. Выпускает электромобили и завод «Москвич». На его же площадке планируется в 2025 году организовать серийное производство российского электромобиля «Атом». «АвтоВАЗ» в декабре 2023 года запустил производство опытной партии электромобилей Lada e-Largus.