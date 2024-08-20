Мишустин отметил быстрый прогресс в создании электромобилей в России

В России занимаются несколькими проектами по выпуску электромобилей. В частности, есть завод «Моторинвеста» — первое специализированное предприятие в России по выпуску электромобилей. Выпускает электромобили и завод «Москвич». На его же площадке планируется в 2025 году организовать серийное производство российского электромобиля «Атом». «АвтоВАЗ» в декабре 2023 года запустил производство опытной партии электромобилей Lada e-Largus.