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Мишустин отметил быстрый прогресс в создании электромобилей в России

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Россия имеет быстрый прогресс в секторе создания электромобилей и одновременно совершенствует автономные технологии управления, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.

Источник: Пресс-служба Председателя Правительства России

«Быстрый прогресс отмечается в секторе создания электромобилей. Одновременно совершенствуются автономные технологии управления», — сказал Мишустин во вторник на стратегической сессии по нацпроекту «Промышленное обеспечение транспортной мобильности».

Он отметил, что такие инициативы будут способствовать снижению выбросов опасных загрязняющих веществ в городах. «В соответствии с национальной целью “Экологическое благополучие” их объем к 2036 году необходимо сократить в два раза», — добавил Мишустин.

В России занимаются несколькими проектами по выпуску электромобилей. В частности, есть завод «Моторинвеста» — первое специализированное предприятие в России по выпуску электромобилей. Выпускает электромобили и завод «Москвич». На его же площадке планируется в 2025 году организовать серийное производство российского электромобиля «Атом». «АвтоВАЗ» в декабре 2023 года запустил производство опытной партии электромобилей Lada e-Largus.