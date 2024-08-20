Минскому заводу опять разрешили ввоз в Россию вина с названием как в ЕС

Всего за август 2024 года «Минские завод игристых вин» получил четыре декларации соответствия на ввоз в Россию вин с названиями как у европейских. Три из них касались игристых вин, одна — тихого. Как ранее писал «РБК Вино», в 2023 и 2024 годах российские компании также получали серийные декларации на ввоз продукции минского завода.