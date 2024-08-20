Минскому заводу опять разрешили ввоз в Россию вина с названием как в ЕС

Так, предприятие, согласно документу, получило серийную лицензию. Это значит, что продукцию по ней можно будет ввозить неоднократно. Наименование продукции — красное ординарное полусухое вино ASCENDENCIA SYRAH ARAGONEZ полностью совпадает с вином, которое изготавливается в Португалии.
В качестве импортера указана компания «Атласвайн», зарегистрированная в Санкт-Петербурге. Основной вид деятельности компании, согласно данным системы Руспрофайл, торговля оптовая алкогольными напитками, кроме пива и пищевого этилового спирта.
«РБК Вино» не смог направить официальный запрос импортеру. В открытых источниках контакты компании или ее официальный сайт не указаны. Официальный запрос на «Минский завод игристых вин», направленный «РБК Вино» ранее, остался без ответа.
Всего за август 2024 года «Минские завод игристых вин» получил четыре декларации соответствия на ввоз в Россию вин с названиями как у европейских. Три из них касались игристых вин, одна — тихого. Как ранее писал «РБК Вино», в 2023 и 2024 годах российские компании также получали серийные декларации на ввоз продукции минского завода.
«Сама статистика ввоза из ЕАЭС устроена достаточно специфично, поэтому, сколько вина поступает из Белоруссии, мы не знаем. Но ввоз может быть весьма значительным, потому что многие импортеры в этом году тестировали это направление», — рассказывал ранее Александр Ставцев из Ассоциации экспертов рынка ретейла.
В июле 2024 года издание «Коммерсантъ» обратило внимание на тот факт, что в Россию идет продукция Минского завода виноградных вин, которая совпадает по наименованию с известными европейскими винами и сортами. На основании этого представители российского виноделия предположили, что таким образом через Белоруссию в Россию может поступать вино, изготовленное из европейского виноматериала.
Например, глава винного дома «Абрау-Дюрсо» Борис Титов достаточно резко прокомментировал эту ситуацию. «Грядущий ввоз в Россию продукции Минского завода виноградных вин — не что иное, как восстановление канала сбыта на отечественном рынке продукции из импортного балка. Того самого виноматериала, который в обиходе получил прозвище “шмурдяк”, — заявил он.
Позже представитель Минского винзавода рассказал «РБК Вино», что напитки, которые поступали в Россию, действительно, производились из виноматериала, который закупался у европейских производителей. При этом на заводе отметили, что поставки вин в Россию в целом планируют остановить, потому что это экономически невыгодно.