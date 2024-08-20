Олбани
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Киргизский «Керемет» ввел ограничения для трех российских банков

Керемет Банк приостановил денежные переводы через мобильные приложения российских банков, следует из заявления на сайте компании.

Источник: Getty Images/Unsplash

Речь идет о приложениях таких российских банков, как Сбербанк, МТС Банк и Т-банк. Ограничения также затронули российскую Национальную систему платежных карт (НСПК). Запрет ввели на «неопределенный срок» для денежных переводов в обе стороны. Контрольный пакет акций Керемет Банка принадлежит Министерству финансов Киргизии.

Переводы остались доступны по международным системам «Золотая корона», Western Union и «Юнистрим».

19 августа еще один киргизский банк — MBank (ОАО «Коммерческий банк Кыргызстан») приостановил переводы через российские банки. Под ограничения попали приложения тех же кредитных организаций, что и у «Керемета».

В июне MBank и ряд других коммерческих киргизских банков временно ограничили работу с российскими системами денежных переводов, объяснив это «волатильностью курса и возможными резкими колебаниями валютного рынка».

Такое решение они приняли после расширения финансовых санкций США в отношении России, под ограничения попала Московская биржа, Национальный клиринговый центр, который является контрагентом во всех валютных сделках на бирже, и Национальный расчетный депозитарий.

Проблемы с финансовыми операциями россиян в иностранных банках начались в 2022 году после введения санкций из-за военных действий на Украине. Российские власти считают санкции незаконными.