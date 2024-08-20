Каким будет курс рубля 20 августа 2024: прогноз эксперта

Рубль продолжает уступать позиции: юань сегодня побывал недалеко от 12,2, официальный курс доллара на завтра повышен ЦБ более чем на рубль — до 90,69. Российская валюта слабеет несмотря на приближающийся налоговый период, что может говорить о силе факторов давления. Это острая геополитика и восстановление спроса на валюту со стороны импортеров, которые налаживают альтернативные товарно-денежные цепочки. Краткосрочно возможен выход юаня выше отметки 12,2 рублей, доллар может попробовать закрепиться на 90. В то же время от обесценивания рубль продолжают сдерживать жесткая ДКП Банка России и относительно комфортная стоимость энергоносителей.