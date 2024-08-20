Каким будет курс рубля 20 августа 2024: прогноз эксперта

Индекс Мосбиржи сегодня торговался в плюсе на подступах к 2800 п. Подбодрить покупателей могли растущие цены на нефть, новые рекорды котировок золота, нарастающая слабость рубля.
На мировых биржах в основном наблюдалось снижение. Народный банк Китая оставил базовые ставки по кредитам без изменений. Потребительские цены в еврозоне ожидаемо выросли до 2,6% г/г с июньских 2,5%.
Инвесторы ждут завтрашней публикации протокола последнего заседания ФРС. Он может дать более детальное представление о настроениях руководства регулятора и взглядах на изменения в ДКП.
Завтра индекс Мосбиржи может двигаться в пределах 2750−2850 п. В случае преодоления планки 2800 п. восстановительный импульс может усилиться.
Рубль продолжает уступать позиции: юань сегодня побывал недалеко от 12,2, официальный курс доллара на завтра повышен ЦБ более чем на рубль — до 90,69. Российская валюта слабеет несмотря на приближающийся налоговый период, что может говорить о силе факторов давления. Это острая геополитика и восстановление спроса на валюту со стороны импортеров, которые налаживают альтернативные товарно-денежные цепочки. Краткосрочно возможен выход юаня выше отметки 12,2 рублей, доллар может попробовать закрепиться на 90. В то же время от обесценивания рубль продолжают сдерживать жесткая ДКП Банка России и относительно комфортная стоимость энергоносителей.
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