Индекс Мосбиржи, отчетность «ТКС Холдинга»: дайджест инвестора

В понедельник, 19 августа, совет директоров «ТКС Холдинга» утвердил дивидендную политику. В последний раз TCS Group выплачивала дивиденды в 2021 году по итогам четвертого квартала 2020 года. Тогда же компания объявила о временной приостановке выплат дивидендов, объяснив этот шаг планами на международную экспансию и возможные сделки M&A. После начала военной операции на Украине вернуться к выплатам компании помешали технические сложности.