Индекс Мосбиржи, отчетность «ТКС Холдинга»: дайджест инвестора

Индекс Мосбиржи.
Российский рынок акций начал неделю с резкой просадки — по итогам торгов индекс Мосбиржи потерял 1,86%, опустившись до 2 775,64 пункта. При этом рынок перешел на «медвежью» территорию — падение с максимумов мая составило 21,19%.
«Жесткая ДКП ЦБ и обострение на геополитическом фронте по-прежнему сдерживают покупательный сентимент. Ликвидность с рынка акций продолжает переток в защитные инструменты долгового и денежного рынков», — отметил эксперт «БКС Мир Инвестиций» Михаил Зельцер.
В понедельник снижение российского рынка проходило на фоне данных по инфляции и снижения цен на нефть.
Инфляционные ожидания населения — важный индикатор для ЦБ при принятии решений о ключевой ставке — в августе увеличились с 12,4 до 12,9%, следует из опроса «инФОМ», проведенного по заказу Банка России. Уровень наблюдаемой инфляции повысился с 14,2 до 15%.
«Если инфляционные ожидания останутся высокими, ЦБ может поднять ставку в сентябре», — предупредил руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин.
Цены на нефть Brent в понедельник опустились ниже $78 за баррель, а утром 20 августа достигли отметки $77 за баррель.
«Сокращение спроса на нефть в Китае продолжает оказывать давление на нефтяной рынок. Слабость спроса обусловлена как замедлением экономической активности, так и мерами по декарбонизации в транспортном секторе Китая, что ведет к сокращению потребления нефтепродуктов», — отметила аналитик «Цифра брокер» Полина Щукина. Давление на котировки также оказывают возросшие перспективы успешных мирных переговоров на Ближнем Востоке.
«Причин для резкого улучшения настроений инвесторов пока нет. Высокие рублевые ставки остаются ключевым негативным фактором для рынка. Кроме того, из-за фактора геополитики растут ожидания, что Минфин утвердит высокие бюджетные расходы на следующий год», — предупредил Василий Карпунин.
Директор по стратегии финансовой группы «Финам» Ярослав Кабаков не исключает, что в случае повышения ключевой ставки до 20% и снижения цен на нефть возможно дальнейшее снижение индекса Мосбиржи до уровней ниже 2700 пунктов.
При этом, по словам эксперта, позитивный долгосрочный потенциал сохраняется для инвесторов, готовых купить активы по сниженным ценам. Правда, разворот тренда возможен только при явном положительном изменении макроэкономических данных и решений ЦБ, добавил Кабаков. Следующее заседание по ключевой ставке Банка России состоится 13 сентября.
Отчетность «ТКС Холдинга».
Во вторник, 20 августа, «ТКС Холдинг» опубликует отчетность по МСФО за второй квартал 2024 года.
Старший аналитик Альфа-Банка Евгений Кипнис ожидает роста чистой прибыли компании на 11% по сравнению с тем же периодом годом ранее, до ₽22,6 млрд.
Эксперт также прогнозирует:
- рентабельность капитала ROE на уровне 31,3% против 35,5% годом ранее;
- рост кредитного портфеля на 47%;
- увеличение чистого процентного дохода на 45%;
- роста чистого комиссионного дохода на 17%.
Евгений Кипнис полагает, что эти факторы отчасти нейтрализуются ростом операционных затрат (+29%) на персонал и привлечение клиентов.
В Альфа-Банке считают текущие уровни в акциях «ТКС Холдинга» интересными для покупки на средне- и долгосрочную перспективу. Евгений Кипнис пояснил, что компания торгуется с мультипликаторами, которые соответствуют текущим мультипликаторам Сбербанка при более высоких ожидаемых темпах роста бизнеса и ROE у «ТКС Холдинга».
Акции «ТКС Холдинга» выросли на 2,05%, до ₽2615,5 за бумагу по итогам торгов 19 августа. Котировки росли в преддверии выхода отчетности, отметила аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.
Тем не менее «в целом бумаги вместе со всем рынком чувствуют себя слабо», пишет эксперт, однако «среднесрочно позитивом могут стать надежды на выплату дивидендов за 2024 год, чего не исключили представители самого эмитента».
В понедельник, 19 августа, совет директоров «ТКС Холдинга» утвердил дивидендную политику. В последний раз TCS Group выплачивала дивиденды в 2021 году по итогам четвертого квартала 2020 года. Тогда же компания объявила о временной приостановке выплат дивидендов, объяснив этот шаг планами на международную экспансию и возможные сделки M&A. После начала военной операции на Украине вернуться к выплатам компании помешали технические сложности.
В мае 2024 года председатель правления Т-Банка Станислав Близнюк допустил возврат компании к выплатам дивидендов.
Курсы валют
Наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:20 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты» от РБК:
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
- Солид банк (ст. м. «Беговая»): купить доллары можно по ₽89,1, продать — по ₽88,5;
- Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить доллары можно по ₽89,25, продать — по ₽87,9.
Самые дешевые евро:
- Солид банк (ст. м. «Беговая»): купить евро можно по ₽98,25, продать — по ₽97,5;
- банк «Уралсиб» (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по ₽98,3, продать — по ₽95,4.
Самые дешевые юани:
- Солид банк (ст. м. «Беговая»): купить юани можно по ₽12,7, продать — по ₽12,5;
- Норвик Банк (ст. м. «Маяковская», «Павелецкая», «Баррикадная»): купить юани можно по ₽13,1, продать — по ₽12,6.
Последний день покупки акций под дивиденды.
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 19 августа.
Equinix. Дивиденды на каждую акцию — $0,32. Дата выплаты — 18 сентября. Доходность — 0,04%.
Marathon Oil. Дивиденды на каждую акцию — $1,3. Дата выплаты — 10 сентября. Доходность — 4,58%.
Target. Дивиденды на каждую акцию — $0,95. Дата выплаты — 10 сентября. Доходность — 0,66%.
Корпоративные события.
НКХП: совет директоров примет решение по дивидендам за первое полугодие 2024 года.
Европлан: отчетность по МСФО за первое полугодие 2024 года.
Другие важные события.
Мосбиржа начнет расчет новых индикаторов долгового рынка — индексов корпоративных облигаций с переменным купоном и индекса облигаций федерального займа (ОФЗ) с постоянным доходом с дюрацией от пяти до семи лет.
Германия: индекс цен производителей, июль — 09:00 мск.
Еврозона: индекс потребительских цен, июль — 12:00 мск.
Турция: решение Центробанка Турции по ставкам — 14:00 мск.
США: Заместитель председателя ФРС по надзору Майкл Барр выступит с речью — 21:45 мск.
США: недельные данные по запасам нефти от Американского института нефти (API) — 23:30 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия.
Индекс Мосбиржи: 2 775,64 (-1,86%).
Индекс РТС: 976,5 (-2,56%).
S&P 500: 5608,25 (+0,97%).
Dow Jones Industrial Average: 40 896,53 (+0,58%).
NASDAQ Composite: 17 876,77 (+1,39%).