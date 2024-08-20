Евросоюз в июне нарастил поставки виски в Россию

Главным поставщиком этого алкоголя была Латвия, которая нарастила экспорт на 14% — до 13,3 миллиона евро. А вот сильнее всех увеличила продажи Италия — в 87 раз, до 1,8 миллиона евро. При этом стоимость поставок из Нидерландов впервые за несколько лет достигла семизначной суммы, увеличившись за месяц почти в шесть раз и составив 4,2 миллиона евро.