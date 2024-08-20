Евросоюз в июне нарастил поставки виски в Россию

Так, в начале лета Евросоюз поставил в России 2 тысячи тонн виски на 23,3 миллиона евро, что больше показателя месяцем ранее в денежном и физическом выражении в полтора раза.
При этом объем поставок виски в июне стал максимальным с марта 2023 года, когда было экспортировано 2,7 тысячи тонн этой продукции, а стоимость — наибольшая с ноября прошлого года (25,4 миллиона евро).
В основном в Россию из ЕС ввозился шотландский виски — на 14,2 миллиона евро, еще на 1,2 миллиона евро было поставлено бурбона. Остальное пришлось на другие сорта виски.
Главным поставщиком этого алкоголя была Латвия, которая нарастила экспорт на 14% — до 13,3 миллиона евро. А вот сильнее всех увеличила продажи Италия — в 87 раз, до 1,8 миллиона евро. При этом стоимость поставок из Нидерландов впервые за несколько лет достигла семизначной суммы, увеличившись за месяц почти в шесть раз и составив 4,2 миллиона евро.