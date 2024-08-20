Цены на коллекционные вина с начала 2024 года сократились на 3,4%

Индексы отдельных регионов также показали отрицательную динамику. Liv-ex Bordeaux 500 и Bordeaux Legends 40, связанные с винами Бордо, упали на 4,8% по итогам первого полугодия 2024 года. Индекс Burgundy 150 упал на 9,7%, а индекс Champagne 50 — на 6,6%.
По данным издания, этот показатель в целом свидетельствует о замедлении рынка элитных вин. При этом индекс категории вин упал, несмотря на повышение мировых цен на золото.
При этом, несмотря на спад, Бордо все еще остается лидером на рынке изысканных вин. На его долю приходится 37,9% от общего объема торгов в первом полугодии 2024 года. Однако в первом полугодии 2023 года эта доля составляла 39,4%, а во втором полугодии 2023 года — 40,4%.
На долю бургундских вин приходится 22,7% торгов. По данным Vino Joy, этому способствовал выпуск высококачественных вин от Domaine de la Romanée-Conti, Emmanuel Rouget и Domaine Armand Rousseau.
Ранее «РБК Вино» сообщал о том, что в июле 2024 года индекс Bordeaux Legends 40, который отслеживает стоимость 40 премиальных вин Бордо из исключительных урожаев начиная с 1989 года, по итогам июня продемонстрировал положительную динамику на 0,3%. Рост индекса был зафиксирован впервые с начала года.