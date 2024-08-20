Цены на коллекционные вина с начала 2024 года сократились на 3,4%

При этом, несмотря на спад, Бордо все еще остается лидером на рынке изысканных вин. На его долю приходится 37,9% от общего объема торгов в первом полугодии 2024 года. Однако в первом полугодии 2023 года эта доля составляла 39,4%, а во втором полугодии 2023 года — 40,4%.