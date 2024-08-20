Центробанк запретит банкам взимать комиссии с застройщиков

Например, квартира с реальной стоимостью 7 млн рублей из-за таких комиссий может продаваться в ипотеку уже за 10 млн рублей, объяснил Данилов. Если покупатель будет вынужден ее продать из-за сложной жизненной ситуации, он сможет получить на руки только рыночную стоимость жилья.