Цена нефти Brent впервые за две недели упала ниже $77 за баррель

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE упала на 0,91%, до $76,95 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 08:43 мск. Нефть Brent торгуется ниже $77 впервые с 7 августа.
Цена на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре на Нью-Йоркской товарной бирже снизилась на 0,84%, до $73,72 за баррель, по данным на 08:46 мск.
Давление на нефтяные котировки сохраняется из-за возможного снижения спроса со стороны Китая на фоне более медленного, чем ожидалось, экономического роста, рассказал портфельный управляющий УК «Первая» Андрей Алексеев. Китай является одним из крупнейших импортеров нефти в мире.
В конце прошлой недели вышли данные по Китаю, согласно которым, экономика страны в июле потеряла импульс к росту: цены на новые дома снизились, промышленное производство замедляется, а безработица в стране растет, сообщили в «БКС Мир инвестиций». Это усилило обеспокоенность по поводу спроса на нефть со стороны КНР. Ранее статистика подтвердила, что НПЗ Китая в прошлом месяце резко сократили производство из-за слабого спроса, заключили эксперты.
Сохраняющиеся опасения по поводу китайского спроса стали ключевым фактором, влияющим на настроения участников рынка, отметил глава отдела стратегии сырьевых товаров ING Groep NV Уоррен Паттерсон.
На рынке установилась краткосрочная неопределенность, а участники ждут сигналов со стороны геополитики и макроэкономических данных, полагает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.
Нефтяные котировки также снижаются благодаря возросшим перспективам успешных мирных переговоров на Ближнем Востоке, которые снизят риски сбоя поставок, пишет Reuters. Госсекретарь США Энтони Блинкен в понедельник призвал все заинтересованные стороны довести соглашение о прекращении огня до конца. «Этот рынок находится под давлением из-за ожиданий, что они продолжат настойчиво добиваться прекращения огня», — полагает директор фьючерсного подразделения Mizuho Securities Боб Яугер.
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