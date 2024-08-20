Цена нефти Brent впервые за две недели упала ниже $77 за баррель

В конце прошлой недели вышли данные по Китаю, согласно которым, экономика страны в июле потеряла импульс к росту: цены на новые дома снизились, промышленное производство замедляется, а безработица в стране растет, сообщили в «БКС Мир инвестиций». Это усилило обеспокоенность по поводу спроса на нефть со стороны КНР. Ранее статистика подтвердила, что НПЗ Китая в прошлом месяце резко сократили производство из-за слабого спроса, заключили эксперты.