ЦБ пресечет схемы по обходу макронадбавок и условий льготной ипотеки

Стандарт запретит банкам учитывать в составе первоначального взноса те средства, которые покупатель получит после покупки квартиры — например, в виде кэшбэка, пояснил Александр Данилов. Такая схема позволяет заемщикам купить квартиру, даже если у них не хватает средств на ее оформление в рамках госпрограммы. Помимо того, банки не получат надбавку к риск-весу за такой кредит в своем портфеле, поскольку покупателю не приходится брать дополнительную ссуду на первоначальный взнос.
«Цель этих требований в том, чтобы первоначальный взнос покупатель оплачивал именно за счет собственных средств, поскольку чем их меньше, тем выше риск того, что он может переоценить свои силы, ввязавшись в ипотеку, и в конечном счете лишится и денег, и квартиры», — сказал Данилов.
С 1 июля уже повышены макронадбавки для кредитов с полной стоимостью (ПСК) 25−40%. С 1 сентября они будут введены практически по всем необеспеченным потребкредитам, в том числе с ПСК 15−25% и показателем долговой нагрузки (ПДН) менее 50%.
Макронадбавки делают выдачу рискованных кредитов более обременительной — банкам нужно резервировать под них больше капитала, что снижает мотивацию их оформлять. Кроме того, с III квартала действуют более жесткие макропруденциальные лимиты: банки могут выдавать не более 20% кредитов наличными заемщикам с ПДН 50−80%, а оформление кредитных карт заемщикам с ПДН более 80% и на срок более пяти лет будет вовсе запрещено.