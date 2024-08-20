ЦБ пресечет схемы по обходу макронадбавок и условий льготной ипотеки

Макронадбавки делают выдачу рискованных кредитов более обременительной — банкам нужно резервировать под них больше капитала, что снижает мотивацию их оформлять. Кроме того, с III квартала действуют более жесткие макропруденциальные лимиты: банки могут выдавать не более 20% кредитов наличными заемщикам с ПДН 50−80%, а оформление кредитных карт заемщикам с ПДН более 80% и на срок более пяти лет будет вовсе запрещено.