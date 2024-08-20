Бизнес сообщил о новой проблеме с платежами из России в Китае

Один из импортеров рассказал о возвращении платежа в юанях спустя три месяца после оплаты, товар к тому времени был получен и растаможен. Еще один предприниматель тоже около трех месяцев ждал прохождения платежа в китайском банке, средства так же вернулись после «растаможки» и получения продукции. Другому бизнесмену платеж вернулся через четыре месяца, хотя он был уверен, что средства были перечислены контрагенту. Иная ситуация сложилась у четвертого собеседника «Ведомостей»: китайский поставщик уведомил его, что не может получить платеж в банке и поэтому решил вернуть его.