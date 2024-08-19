Защита отлучением: Центробанк прикроет серые схемы застройщиков

Схема заключается в том, что застройщик обходит требование размещать сумму, полученную по договору долевого участия (ДДУ), на специальный эскроу-счет. Это механизм был введен в 2019 году для того, чтобы защитить людей от потери денег при оплате жилья на стадии строительства. На счетах эскроу средства замораживаются, а застройщик получает их только после сдачи объекта и передачи его дольщику. При этом под такие «спящие» ресурсы можно получить кредиты в рамках так называемого проектного финансирования.