В России разработали банкомат с ИИ для дистанционного обслуживания клиентов

«BFS (компания “Банковские и Финансовые Системы” — ред.) внедрил модуль искусственного интеллекта Smart Engines по проверке подлинности документов в свой банкомат. В данном продукте искусственный интеллект играет главенствующую роль, решая задачу, с которой не всегда справляется даже человек. ИИ, не испытывая каких-либо затруднений, непрерывно распознает документы, автоматизирует ввод данных из них и попутно обеспечивает высококачественную проверку подлинности по нескольким десяткам параметров. Система работает с нечеловеческим спокойствием и точностью, не уставая, не отвлекаясь и не давая ввести себя в заблуждение», — рассказал Арлазаров.