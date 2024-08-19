В России разработали банкомат с ИИ для дистанционного обслуживания клиентов

«BFS (компания “Банковские и Финансовые Системы” — ред.) внедрил модуль искусственного интеллекта Smart Engines по проверке подлинности документов в свой банкомат. В данном продукте искусственный интеллект играет главенствующую роль, решая задачу, с которой не всегда справляется даже человек. ИИ, не испытывая каких-либо затруднений, непрерывно распознает документы, автоматизирует ввод данных из них и попутно обеспечивает высококачественную проверку подлинности по нескольким десяткам параметров. Система работает с нечеловеческим спокойствием и точностью, не уставая, не отвлекаясь и не давая ввести себя в заблуждение», — рассказал Арлазаров.
Модель банкомата, в которую встроены паспортный сканер и технология ИИ, называется «цифровой офис» — с его помощью можно получить доступ к большинству банковских продуктов и сервисов дистанционно. Например, пройти идентификацию, открыть счет, оформить и получить банковскую карту без посещения отделения или личной встречи с представителем банка.
Алгоритмы искусственного интеллекта выявляют более 60 признаков фальсификаций паспорта РФ в трех диапазонах — оптическом, ультрафиолетовом, инфракрасном. Система проверяет элементы защиты бланка документа — флуоресцентные волокна и чернила, полиграфическую бумагу, также она обнаруживает механические вмешательства в сам документ, включая переклейку фото и другие манипуляции с данными.
«При участии наших партнеров Smart Engines и “Интек” мы создали новый уникальный формат дистанционного банковского обслуживания — цифровой офис. Наше решение может значительно расширить географию присутствия банков, улучшить доступность финансовых сервисов и клиентский опыт», — прокомментировал технический директор BFS Артём Круковец.