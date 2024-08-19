В России подорожали автомобили Solaris петербургского производства

16 августа сообщалось, что с 1 по 15 августа 2024 года цены на новые автомобили изменились у девяти марок, официально представленных на российском рынке. 14 августа АвтоВАЗ повысил цены почти на все автомобили семейств Lada Granta на 20−25 тыс. рублей (+1,4−2,2%) и Niva на 31−45 тыс. рублей (+1,6−3,5%). В результате в модельном ряду Lada осталось три комплектации дешевле 1 млн рублей.