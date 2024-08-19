В России подорожали автомобили Solaris петербургского производства

Так, седан Solaris HS (Hyundai Solaris) в комплектациях с автоматической трансмиссией стал дороже на 15−130 тыс. рублей, теперь цена таких машин варьируется от 2,03 до 2,34 млн рублей. Цены на комплектации с механикой остались прежними — от 2,01 млн.
Седан Solaris KRS (Kia Rio) прибавил в цене 30−130 тыс. (плюс 1,5 — 6,0%) и теперь стоит 2,07−2,31 млн рублей. Приподнятый хетчбэк Solaris KRX (Kia Rio X) подорожал на такую же сумму (плюс 1,5 — 5,5%) и оценивается уже в 2,09−2,48 млн рублей. Кроссовер Solaris HC (Hyundai Creta) стал дороже на 98−113 тыс. рублей (плюс 3,8 — 4,0%) и теперь стоит от 2,62 млн до 2,93 млн рублей.
16 августа сообщалось, что с 1 по 15 августа 2024 года цены на новые автомобили изменились у девяти марок, официально представленных на российском рынке. 14 августа АвтоВАЗ повысил цены почти на все автомобили семейств Lada Granta на 20−25 тыс. рублей (+1,4−2,2%) и Niva на 31−45 тыс. рублей (+1,6−3,5%). В результате в модельном ряду Lada осталось три комплектации дешевле 1 млн рублей.