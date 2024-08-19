С производителя водки «Байкал» в суде потребовали ₽6,8 млрд долга

Заседание по иску назначено на 4 сентября 2024 года. В качестве третьего лица к делу привлечена компания «Альфа люкс».
По данным РБК Компании, ООО «Алкогольная производственная компания» (ООО «АПК») зарегистрировано в октябре 2016 года в Москве. Генеральным директором компании числится Максим Стахов. Он же является соучредителем компании (доля в уставном капитале — 0,01%), как и ООО «Регионинвест» (99,99%). Основной вид деятельности компании — производство дистиллированных питьевых алкогольных напитков: водки, виски, бренди, джина, ликеров и других. За 2023 год прибыль компании составила 12 млн руб., выручка — 4,5 млрд.
По данным СПАРК, «АПК» владеет правами на товарные знаки «ГРАФ ОРЛОВЪ», NERPA, NERPA ВАR, «ГОРДОСТЬ СИБИРИ», «БАЙКАЛ ГЛУБИНА И ЛЕД».
Согласно данным сайта производителя, продукция компании поставляется на экспорт в 16 стран в том числе Германию, Францию, Австралию.
Ранее «РБК Вино» сообщал, что суд постановил взыскать в счет «незаконного обогащения» на сумму 105 млрд руб. активы ГК «Ариант» — крупнейшего в России производителя вин, принадлежащего семье экс-владельца Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Антипова. Теперь бывшие владельцы ЧЭМК пытаются оспорить решение о национализации активов и взыскании с них «неосновательного обогащения» в размере 105 млрд руб.