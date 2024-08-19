С производителя водки «Байкал» в суде потребовали ₽6,8 млрд долга

По данным РБК Компании, ООО «Алкогольная производственная компания» (ООО «АПК») зарегистрировано в октябре 2016 года в Москве. Генеральным директором компании числится Максим Стахов. Он же является соучредителем компании (доля в уставном капитале — 0,01%), как и ООО «Регионинвест» (99,99%). Основной вид деятельности компании — производство дистиллированных питьевых алкогольных напитков: водки, виски, бренди, джина, ликеров и других. За 2023 год прибыль компании составила 12 млн руб., выручка — 4,5 млрд.