Продуктовая сеть «Магнит» впервые запустит франшизу

«Магнит» — второй по обороту ретейлер в стране после X5 Group (управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик»). Компанию в 1994 году основал бизнесмен Сергей Галицкий, изначально она развивалась как дистрибьютор бытовой химии. В 1998 году появились первые магазины розничной сети. В 2018 году Галицкий продал 29,1% акций структурам ВТБ, а те в свою очередь в течение последующих нескольких лет постепенно продавали этот пакет инвестиционной компании Marathon Group. На конец 2022 года 66,8% акций ретейлера находилось в свободном обращении, 29,2% принадлежало Marathon Group, 3,7% было у АО «Тандер», а 0,3% — у менеджмента компании. С лета 2023 года «Магнит» запустил программу выкупа акций у иностранных инвесторов, проходившую в два раунда. Выкуп завершился в январе 2024 года, всего у иностранных акционеров компания выкупила около 29,7% от выпущенных и находящихся в обращении акций на 67 млрд руб.