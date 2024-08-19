Портфель рублевых пассивов ВТБ с начала года вырос на 32%

С начала 2024 года портфель рублевых пассивов ВТБ вырос на 32% и превысил 8 трлн рублей, сообщается в пресс-релизе банка. Объем привлеченных средств в ВТБ в 2024 году увеличился более, чем на 1,9 трлн рублей. ВТБ прогнозирует, что объем рынка рублевых пассивов в августе может достичь 48,2 трлн, а к концу года — 51,9 трлн, причем годовой рост за 2024 год может составить 26%.
Портфель сбережений розничных клиентов банка с начала года вырос на 28% и составил более 8,8 трлн рублей. За текущий год клиенты ВТБ открыли более 3 млн вкладов, что в 1,6 раза больше показателя за аналогичный период 2023 года. Общий объем срочных депозитов в ВТБ с начала года увеличился почти на 29% или более чем на 1,3 трлн рублей. Также за соотвествующий период клиенты открыли более 3,8 млн накопительных счетов — объем их портфеля достиг 1,5 трлн рублей. С начала года число клиентов ВТБ, которые разместили средства на депозиты или накопительные счета в банке, выросло на 20% и достигло 7 млн человек, указано в релизе.
«Рынок сбережений разогрет и продолжает расти рекордными темпами. Ставки по рублевым инструментам держатся на высоком уровне уже 8 месяцев и с каждым днем все больше усиливают интерес вкладчиков к депозитам и накопительным счетам. Наш рублевый портфель пассивов уже превысил 8 трлн рублей, прогнозируем, что к концу 2026 года реализуем стратегическую цель — увеличим объем рублевых пассивов до 11 трлн рублей», — уточнил старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.