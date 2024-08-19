Портфель рублевых пассивов ВТБ с начала года вырос на 32%

Портфель сбережений розничных клиентов банка с начала года вырос на 28% и составил более 8,8 трлн рублей. За текущий год клиенты ВТБ открыли более 3 млн вкладов, что в 1,6 раза больше показателя за аналогичный период 2023 года. Общий объем срочных депозитов в ВТБ с начала года увеличился почти на 29% или более чем на 1,3 трлн рублей. Также за соотвествующий период клиенты открыли более 3,8 млн накопительных счетов — объем их портфеля достиг 1,5 трлн рублей. С начала года число клиентов ВТБ, которые разместили средства на депозиты или накопительные счета в банке, выросло на 20% и достигло 7 млн человек, указано в релизе.