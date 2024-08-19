PIONEER раскрыл консолидированную финансовую отчетность за I полугодие 2024 г

«Результаты I полугодия 2024 года в компании значительно превзошли показатели аналогичного периода 2023 года, что стало возможным благодаря хорошим операционным результатам периода и выполнению всех строительных работ проектов, в том числе премиальных, как HIGH LIFE, в срок — это позволило компании планомерно увеличивать стадию готовности и процент распроданности. Мы последовательно увеличивали долю премиальных проектов в своем портфеле, что положительно повлияло на рентабельность выручки в I полугодии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — отметила финансовый директор PIONEER Александра Солнцева.