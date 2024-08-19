PIONEER раскрыл консолидированную финансовую отчетность за I полугодие 2024 г

«Результаты I полугодия 2024 года в компании значительно превзошли показатели аналогичного периода 2023 года, что стало возможным благодаря хорошим операционным результатам периода и выполнению всех строительных работ проектов, в том числе премиальных, как HIGH LIFE, в срок — это позволило компании планомерно увеличивать стадию готовности и процент распроданности. Мы последовательно увеличивали долю премиальных проектов в своем портфеле, что положительно повлияло на рентабельность выручки в I полугодии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — отметила финансовый директор PIONEER Александра Солнцева.
Основной прирост выручки обеспечили увеличение среднего процента готовности и процента распроданности объектов в портфеле. В структуре выручки в I полугодии 2024 г. преобладает жилая недвижимость классов премиум и элит, доля которой составила 32% в I полугодии 2024 и 6% в I полугодии 2023 года. Доли коммерческой недвижимости, жилой недвижимости классов комфорт и бизнес, а также апартаментов и прочей недвижимости в составе выручки за I полугодие 2024 примерно сопоставимы: 23%, 21% и 24% соответственно.
Показатель EBITDA компании составил 7,9 млрд руб., продемонстрировав более чем трехкратный рост по сравнению с I полугодием 2023 г. (+213%). Чистая прибыль PIONEER за полугодовой отчетный период достигла 3,7 млрд руб, а валовая рентабельность — 47% (27% в I полугодии 2023 г.).
Долговая нагрузка сохранилась на низком уровне: соотношение чистого долга с учетом эскроу к EBITDA LTM на 30 июня 2024 составило 2,3х, как и на конец 2023 года. Отчетность подчеркивает качественный кредитный портфель PIONEER: около 93% общего долга компании представлено обеспеченными кредитами.