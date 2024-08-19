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Первые шоурумы белорусского автобренда Belgee открылись в РФ

Дистрибьютор Belgee в России объявил об открытии 33 официальных дилеров белорусского автобренда. Об этом говорится в сообщении компании, которое есть в распоряжении «Известий» в понедельник, 19 августа.

Источник: РИА "Новости"

Автосалоны Belgee открылись в Москве, Санкт-Петербурге, Вологде, Туле, Орле, Брянске, Саратове, Оренбурге, Екатеринбурге, Омске и других городах. Во многих регионах идет подготовка и оформление шоурумов. До конца 2024 года в России планируется открыть не менее 120 центров, рассказали в компании.

«Благодаря организованной цепочке поставок Belgee обеспечивает наличие на дилерских станциях технического обслуживания запасных частей и расходных материалов, необходимых для своевременного сервисного обслуживания», — заявил дистрибьютор.

Belgee выпускает автомобили на базе моделей Geely. Сейчас в РФ доступны компактный кроссовер Belgee X50 (Geely Coolray) и среднеразмерный X70 (Atlas Pro), который вышел на рынок в июле.

6 августа сообщалось, что кроссовер Belgee X50 вошел в десятку самых продаваемых автомобилей в России.

23 июля стало известно, что Belgee не планирует повышать цены на машины в РФ после вступления в силу новых ставок утилизационного сбора. Гендиректор белорусского автозавода Геннадий Свидерский рассказал, что изменение ставок утильсбора может либо незначительно отразиться на ценах, либо не скажется на них вовсе.