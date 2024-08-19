Первые шоурумы белорусского автобренда Belgee открылись в РФ

23 июля стало известно, что Belgee не планирует повышать цены на машины в РФ после вступления в силу новых ставок утилизационного сбора. Гендиректор белорусского автозавода Геннадий Свидерский рассказал, что изменение ставок утильсбора может либо незначительно отразиться на ценах, либо не скажется на них вовсе.