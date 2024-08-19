Первые шоурумы белорусского автобренда Belgee открылись в РФ

Автосалоны Belgee открылись в Москве, Санкт-Петербурге, Вологде, Туле, Орле, Брянске, Саратове, Оренбурге, Екатеринбурге, Омске и других городах. Во многих регионах идет подготовка и оформление шоурумов. До конца 2024 года в России планируется открыть не менее 120 центров, рассказали в компании.
«Благодаря организованной цепочке поставок Belgee обеспечивает наличие на дилерских станциях технического обслуживания запасных частей и расходных материалов, необходимых для своевременного сервисного обслуживания», — заявил дистрибьютор.
Belgee выпускает автомобили на базе моделей Geely. Сейчас в РФ доступны компактный кроссовер Belgee X50 (Geely Coolray) и среднеразмерный X70 (Atlas Pro), который вышел на рынок в июле.
6 августа сообщалось, что кроссовер Belgee X50 вошел в десятку самых продаваемых автомобилей в России.
23 июля стало известно, что Belgee не планирует повышать цены на машины в РФ после вступления в силу новых ставок утилизационного сбора. Гендиректор белорусского автозавода Геннадий Свидерский рассказал, что изменение ставок утильсбора может либо незначительно отразиться на ценах, либо не скажется на них вовсе.