Патрушев назвал порты, которые прежде всего надо развивать на Севморпути

Освоение транспортно-логистического потенциала Севморпути играет ключевую роль в развитии Арктической зоны, подчеркнул Патрушев, выступая в Мурманске на совещании по вопросам обеспечения национальных интересов РФ в Арктике. Растет значение СМП как транспортного коридора и наиболее короткого маршрута между Европой и Азией, добавил он.
«Чтобы Севморпуть мог взять на себя роль одной из главных транспортных магистралей России, необходимо модернизировать инфраструктуру и обеспечить развитие портов Северного морского пути, и в первую очередь таких, как Мурманск, Архангельск, Диксон, Тикси, Певек», — указал Патрушев.
«Также нужно более активно использовать потенциал внутренних водных путей — наших крупнейших рек, таких как Лена, Обь, Енисей, а также каналов, в частности Беломорско-Балтийского», — отметил помощник главы государства.
В результате будет значительно улучшена транспортная связанность Северо-Запада, Сибири и Дальнего Востока России, резюмировал Патрушев.