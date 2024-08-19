Патрушев назвал порты, которые прежде всего надо развивать на Севморпути

Освоение транспортно-логистического потенциала Севморпути играет ключевую роль в развитии Арктической зоны, подчеркнул Патрушев, выступая в Мурманске на совещании по вопросам обеспечения национальных интересов РФ в Арктике. Растет значение СМП как транспортного коридора и наиболее короткого маршрута между Европой и Азией, добавил он.