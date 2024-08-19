Около 100 мероприятий состоится в рамках деловой программы ВЭФ — 2024

На официальном сайте опубликована деловая программа Восточного экономического форума — 2024, который состоится
«Россия продолжает разворот на Восток. Это требует строительства новых железных и автомобильных дорог, энергетических мощностей, дальнейших шагов по освоению Северного морского пути. Залогом опережающего развития Дальнего Востока является поддержка Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, его видение приоритетности задач, стоящих перед макрорегионом. Для Дальневосточного федерального округа разработаны уникальные меры поддержки: территории опережающего развития, свободный порт Владивосток, преференциальный режим на Курилах, “Дальневосточная ипотека” и “Гектар”. По поручению Президента начался масштабный проект реновации 25 дальневосточных городов. Многие из этих мер поддержки обсуждались и разрабатывались на Восточном экономическом форуме. И сам ВЭФ стал одним из инструментов развития дальневосточного макрорегиона. Политики, представители деловых кругов России, десятков других стран уже хорошо знают, что самые важные, стратегические вопросы развития ДФО и всего Азиатско-Тихоокеанского региона обсуждаются именно на ВЭФ. Сегодня мир проходит сложный этап развития, формируется новая структура международных отношений. Форум становится площадкой для упрочения связей с дружественными странами. Мы открыты для инвесторов и готовы с ними сотрудничать», — подчеркнул заместитель председателя правительства Российской Федерации — полномочный представитель Президента Российской Федерации в ДФО Юрий Трутнев.
Деловые мероприятия разделены на семь тематических блоков: «Новые контуры международного сотрудничества», «Технологии независимости», «Финансовая система ценностей», «Россия дальневосточная», «Люди, образование и патриотизм», «Транспорт и логистика: новые маршруты» и «Мастер-планы: от архитектуры к экономике».
«Происходящие в мире глобальные изменения требуют новых подходов к экономическому развитию и кооперации между государствами. Этим обусловлена главная тема Форума — “Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности”. Если в прошлом году мы подводили итоги десятилетнего развития макрорегиона, то сейчас участникам предстоит обсудить образ будущего Дальнего Востока, обозначить новые направления его развития. Программа ВЭФ-2024 включает порядка 100 деловых мероприятий по самому широкому спектру тем, сформулированных с учетом развития технологий и изменения структуры глобальной экономики. Убежден, что выбранная повестка позволит совместно с нашими партнерами выработать конкретные решения, которые окажут положительное влияние на позиции российского Дальнего Востока как одного из ключевых центров Азиатско-Тихоокеанского региона. В свою очередь, это будет способствовать повышению уровня жизни в ДФО», — отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета по подготовке и проведению ВЭФ Антон Кобяков.
В программу Восточного экономического форума также включены бизнес-диалоги российских предпринимателей с партнерами из Китая, Индии и стран АСЕАН.
В стартовый день Восточного экономического форума состоится второй Международный форум «День сокола». Помимо этого, пройдут Форум творческих инноваций стран БРИКС, Международная конференция АТЭС по сотрудничеству в сфере высшего образования, а также молодежная программа Дня будущего. Регионы Дальнего Востока