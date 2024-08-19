Около 100 мероприятий состоится в рамках деловой программы ВЭФ — 2024

«Россия продолжает разворот на Восток. Это требует строительства новых железных и автомобильных дорог, энергетических мощностей, дальнейших шагов по освоению Северного морского пути. Залогом опережающего развития Дальнего Востока является поддержка Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, его видение приоритетности задач, стоящих перед макрорегионом. Для Дальневосточного федерального округа разработаны уникальные меры поддержки: территории опережающего развития, свободный порт Владивосток, преференциальный режим на Курилах, “Дальневосточная ипотека” и “Гектар”. По поручению Президента начался масштабный проект реновации 25 дальневосточных городов. Многие из этих мер поддержки обсуждались и разрабатывались на Восточном экономическом форуме. И сам ВЭФ стал одним из инструментов развития дальневосточного макрорегиона. Политики, представители деловых кругов России, десятков других стран уже хорошо знают, что самые важные, стратегические вопросы развития ДФО и всего Азиатско-Тихоокеанского региона обсуждаются именно на ВЭФ. Сегодня мир проходит сложный этап развития, формируется новая структура международных отношений. Форум становится площадкой для упрочения связей с дружественными странами. Мы открыты для инвесторов и готовы с ними сотрудничать», — подчеркнул заместитель председателя правительства Российской Федерации — полномочный представитель Президента Российской Федерации в ДФО Юрий Трутнев.