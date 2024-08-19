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Один из крупнейших банков Киргизии приостановил переводы через Россию

БИШКЕК, 19 авг — РИА Новости. Один из крупнейших банков Киргизии MBank (ОАО Коммерческий банк «Кыргызстан») приостановил денежные переводы через банки РФ, соответствующее объявление опубликовано на сайте банка.

Источник: Reuters

«С 16 августа 2024 года денежные переводы через РФ банки, в том числе Сбербанк, Тинькофф и МТС приостановлены в обоих направлениях. Эта услуга временно недоступна на неопределенный срок», — говорится в объявлении.

Отмечается, что входящие переводы по рублевым реквизитам будут осуществляться через банки, не подпадающие под санкции.

Банк «Кыргызстан» и его интернет-банкинг MBank являются одними из крупнейших финансовых организаций в стране. Расплатиться переводом через MBank можно практически в каждом торговом павильоне республики, при том что остальные системы безналичной оплаты в Киргизии пока не получили такого широкого распространения.