Мишустин поручил проработать налоговые льготы для радиоэлектроники

В июне этого года генеральный директор компании «Научное и технологическое оборудование», занимающейся специальным технологическим оборудованием для микроэлектроники, Алексей Алексеев на заседании Совета по науке и образованию обратил внимание Владимира Путина на то, что «фактически все разделы радиоэлектронной промышленности, такие как конечные изделия радиоэлектроники, электронные компоненты, технологии производства ЭКБ, специальные материалы, являются электронной промышленностью, а средства производства, которые лежат в основе, таковыми не являются». По его словам, такие компании не могут претендовать на налоговые преференции, которые «сейчас были бы чрезвычайно востребованы для решения задач быстрого развития наших производств».