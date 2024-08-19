Китайские поставщики стали просить вывозить товар в Россию через третьи страны

Ряд поставщиков из КНР действительно начал так делать, согласилась представитель «Опоры России» в Китае (провинция Гуандун) Илона Горшенева-Долунц. Это также подтвердил коммерческий директор компании «Импая Рус» Алексей Разумовский.
В первую очередь это касается товаров, которые попали в стоп-листы кодов по внешнеэкономической деятельности, отметила Илона Горшенева-Долунц. Но есть и случаи с продукцией, которая не находится в этом списке. Такое ужесточение связано с непрекращающимся давлением со стороны Запада на китайскую банковскую систему, считает эксперт.
Некоторые организации опасаются «российского следа», пояснила гендиректор компании-импортера Atvira (занимается поставкой товаров и оборудования из КНР), эксперт-практик ВЭД Екатерина Кизевич. Однако, по ее словам, это касается скорее тех, кто не желает адаптироваться под нынешние реалии.
Те, кто хочет работать с российским бизнесом, продолжают отгружать товар, как и раньше, подчеркнула эксперт. Некоторые логистические компании уже начали пользоваться новыми направлениями, сообщила она. Однако новые маршруты не обкатаны, требуется время на их формирование, чтобы не возникало сложностей с транспортировкой.