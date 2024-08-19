Китайские поставщики стали просить вывозить товар в Россию через третьи страны

В первую очередь это касается товаров, которые попали в стоп-листы кодов по внешнеэкономической деятельности, отметила Илона Горшенева-Долунц. Но есть и случаи с продукцией, которая не находится в этом списке. Такое ужесточение связано с непрекращающимся давлением со стороны Запада на китайскую банковскую систему, считает эксперт.