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Китайские поставщики стали просить вывозить товар в Россию через третьи страны

С июля значительно осложнилась логистика с Китаем, сообщил «Известиям» генеральный директор АО «Первая группа» Алексей Порошин. По его словам, раньше проблема в основном заключалась в том, как перечислить деньги за товары из РФ в банки КНР. Однако три недели назад китайские поставщики стали просить российских покупателей делать отгрузку товара через третьи страны.

Источник: РИА "Новости"

Ряд поставщиков из КНР действительно начал так делать, согласилась представитель «Опоры России» в Китае (провинция Гуандун) Илона Горшенева-Долунц. Это также подтвердил коммерческий директор компании «Импая Рус» Алексей Разумовский.

В первую очередь это касается товаров, которые попали в стоп-листы кодов по внешнеэкономической деятельности, отметила Илона Горшенева-Долунц. Но есть и случаи с продукцией, которая не находится в этом списке. Такое ужесточение связано с непрекращающимся давлением со стороны Запада на китайскую банковскую систему, считает эксперт.

Некоторые организации опасаются «российского следа», пояснила гендиректор компании-импортера Atvira (занимается поставкой товаров и оборудования из КНР), эксперт-практик ВЭД Екатерина Кизевич. Однако, по ее словам, это касается скорее тех, кто не желает адаптироваться под нынешние реалии.

Те, кто хочет работать с российским бизнесом, продолжают отгружать товар, как и раньше, подчеркнула эксперт. Некоторые логистические компании уже начали пользоваться новыми направлениями, сообщила она. Однако новые маршруты не обкатаны, требуется время на их формирование, чтобы не возникало сложностей с транспортировкой.