Гипермаркеты «Леруа Мерлен» начали менять вывески

«В настоящее время в магазинах сети “Лемана ПРО” идет активный процесс ребрендинга. Он будет осуществлен поэтапно, включая замену вывесок магазинов, униформы сотрудников и других элементов нового корпоративного стиля. Новый бренд интегрируется во все коммуникационные и рекламные материалы. В торговых залах и на уличных парковках появились баннеры с использованием двух логотипов, показывающие преемственность брендов (“Леруа Мерлен теперь Лемана ПРО”). Обновляются кассовые зоны в магазинах, а также брендированный грузовой транспорт для доставок. Первые вывески “Лемана ПРО” появятся на фасадах магазинов уже этой осенью», — сообщили РБК в компании.