Экономист назвала тех, кому повысят пенсии в сентябре

Еще одна причина ждать повышения — День пожилого человека, который отмечается 1 октября. Федеральных выплат по поводу этого праздника нет, но на региональном и муниципальном уровне они возможны. Размеры и масштаб поддержки определяют сами регионы. Выплаты, если они есть, проходят в сентябре, заключила Иванова-Швец.