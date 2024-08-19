Число оплат по универсальному QR-коду НСПК за два месяца достигло более 1,5 млн

В конце июня также стало известно, что «Сбер», Альфа-банк и Т-банк объединись в консорциум для создания единого QR-кода. Судя по презентации проекта QR-кода, покупатель в магазине сможет сканировать код, который перенесет его на страницу оплаты. Для этого будет использоваться домен multiqr.ru, переданный от Сбербанка консорциуму. На странице оплаты покупатель сможет выбрать способ оплаты: Pay-сервис, СБР или цифровой рубль (при его запуске в промышленную эксплуатацию). Все транзакции будут обрабатываться через расчетный банк консорциума.