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Число оплат по универсальному QR-коду НСПК за два месяца достигло более 1,5 млн

В тестировании такого способа оплаты участвует 20 банков.

Источник: Freepik

По итогам двух месяцев тестирования универсального QR-кода от Национальной системы платежных карт (НСПК) количество таких платежей превысило 1,5 млн операций, говорится в сообщении НСПК. В пилоте этого сервиса участвуют 20 банков, 15 из которых уже проводят оплату при помощи унифицированного QR-кода. Среди этих кредитных организаций — ВТБ, Совкомбанк, Дом.рф.

Пилотный проект по тестированию универсального QR-кода был запущен в конце июня текущего года. Особенность такого способа оплаты заключается в том, что при оплате у покупателя есть выбор способа оплата: через Систему быстрых платежей (СБП), pay-сервисом банка или сервисом рассрочки, а в будущем — цифровым рублем.

В конце июня также стало известно, что «Сбер», Альфа-банк и Т-банк объединись в консорциум для создания единого QR-кода. Судя по презентации проекта QR-кода, покупатель в магазине сможет сканировать код, который перенесет его на страницу оплаты. Для этого будет использоваться домен multiqr.ru, переданный от Сбербанка консорциуму. На странице оплаты покупатель сможет выбрать способ оплаты: Pay-сервис, СБР или цифровой рубль (при его запуске в промышленную эксплуатацию). Все транзакции будут обрабатываться через расчетный банк консорциума.