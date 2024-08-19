ЦБ предложил реформу выдачи микрокредитов и займов «до зарплаты»

Требования ЦБ к величине капитала МФО будут отличаться в зависимости от типа компаний. Основной критерий — наличие привлеченных средств населения. Если компания предпринимательского финансирования их не привлекает, то у регулятора и вовсе не будет к ней требований по капиталу. Для компаний целевого финансирования и МФК эти требования составят 5 и 10 млн руб. соответственно.