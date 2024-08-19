ЦБ повысил официальный курс евро более чем на ₽1

Центральный банк России установил официальный курс доллара США на вторник, 20 августа, на уровне ₽89,5428, евро — ₽98,9355, юаня — ₽12,1204. Об этом сообщается на сайте регулятора.
На минувшие выходные и понедельник, 19 августа, Центробанком были установлены следующие курсы валют: официальный курс доллара США — ₽88,9062, евро — ₽97,839, юаня — ₽12,0542. Таким образом, доллар подорожал на 63,66 коп., евро — на ₽1,1, а юань прибавил 6,62 коп.
С середины июня для расчета официальных курсов доллара и евро ЦБ использует данные банковской отчетности по сделкам на внебиржевом валютном рынке по состоянию на 15:30 мск в текущий рабочий день. Ранее Банк России устанавливал официальные курсы доллара США, евро и юаня по отношению к рублю на основе данных Мосбиржи о средневзвешенных курсах этих валют к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30 мск.
Официальные курсы ЦБ доллара и евро используются для расчетов по контрактам на срочном рынке Московской биржи, в том числе по фьючерсным контрактам на пары доллар/рубль (Si), евро/рубль (Eu), доллар/юань (UCNY), евро/доллар (ED), доллар/тенге (UKZT), вечным фьючерсам на пары доллар/рубль (USDRUBF), евро/рубль (EURRUBF), фьючерсам на индекс РТС (RTS и RTSM) и ряду других инструментов.
По состоянию на 16:30 мск фьючерс на доллар (SI) с поставкой в сентябре вырос на Мосбирже на 0,43%, до ₽88 436, что соответствует курсу доллара на уровне ₽88,44. Сентябрьский фьючерс на евро (Eu) вырос на 0,72%, до ₽97 211, что соответствует курсу евро на уровне ₽97,21.
В ходе биржевых торгов в понедельник, 19 августа, курс юаня вырос на 0,22%, до ₽12,095, свидетельствуют данные Мосбиржи по состоянию на 16:30 мск.
«Рубль в целом сохраняет краткосрочную слабость, но девальвация начала прошлой недели приостановилась», — отметила аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.
«На дневном графике пары юань/рубль прослеживается слабый тренд на девальвацию российской валюты. Так в принципе и должно быть в условиях небольшого ухудшения платежного баланса страны из-за снижения цен на нефть в последнее время и восстановления импорта. На этой неделе рубль может получить небольшую поддержку от приближения пика налоговых выплат», — отметил руководитель направления инвестиционного консультирования «Алор Брокер» Алексей Антонов.
В целом, аналитики «Алор Брокер» не видят оснований для серьезного падения курса рубля в ближайшее время.
«Уже в ближайшие сессии рубль может получить дополнительную поддержку со стороны экспортеров, которые в рамках подготовки к пику налоговых выплат, приходящемуся на следующую неделю, могут увеличить объем предложения иностранной валюты на рынке», — полагает главный аналитик финансового маркетплейса «Банки.ру» Богдан Зварич.
Аналитик ожидает к концу недели курс юаня в районе ₽11,5 — 12.
Курс жесткой монетарной политики российским регулятором по-прежнему способен оказать поддержку рублю, считает финансовый директор банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко. Однако геополитическая напряженность, а также июньское смягчение требования об обязательной продаже валютной выручки экспортерами, которое ограничивает предложение иностранной валюты на рынке играет не на стороне национальной валюты, прежупредил эксперт.
Максим Тимошенко прогнозирует в ближайшее время курс доллара в диапазоне ₽88−90, евро — ₽96−98.
Юань остается недооцененным на внутреннем рынке из-за избытка предложения на Мосбирже, указали аналитики «БКС Мир инвестиций». «На этой неделе не ожидается важных релизов для валютного рынка. Мы ожидаем продолжения процесса схлопывания спреда — небольшое укрепление юаня и снижение официального курса доллара», — заключили эксперты.
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