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Блиновская сама подала заявление о банкротстве из СИЗО, заявил юрист

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. «Королева марафонов» Елена Блиновская сама из СИЗО направила в суд заявление о банкротстве, сообщил журналистам ее представитель Иван Морозов.

Источник: РИА "Новости"

Арбитражный суд Москвы в понедельник должен был рассмотреть заявление Блиновской о банкротстве, но отложил заседание на ноябрь, чтобы дождаться кассационного обжалования результатов проверки и решения районного суда, который рассматривает уголовное дело.

«Подача заявления — это инициатива Елены, она его подавала из СИЗО. Мы его поддерживаем и защищаем ее интересы», — сказал юрист.

Он настаивает, чтобы суд признал ее банкротом и сразу перешел к стадии реализации имущества, без реструктуризации долгов.

«Если продать все имущество, то хватит на погашение всех долгов, но продать невозможно из-за арестов», — пояснил Морозов.

В марте супругам Блиновским предъявили обвинения в окончательных редакциях. В частности, они обвиняются в том, что легализовали 706 из 906 миллионов рублей, сокрытых от налогов. Дело Блиновской уже поступило в Савеловский суд Москвы, первое заседание по существу запланировано на 30 августа. Дело ее супруга, который находится в зоне СВО, выделено в отдельное производство, сам он объявлен в розыск. Его также могут признать банкротом — соответствующее дело в сентябре рассмотрит Арбитражный суд Ярославской области.