Блиновская сама подала заявление о банкротстве из СИЗО, заявил юрист

Арбитражный суд Москвы в понедельник должен был рассмотреть заявление Блиновской о банкротстве, но отложил заседание на ноябрь, чтобы дождаться кассационного обжалования результатов проверки и решения районного суда, который рассматривает уголовное дело.
«Подача заявления — это инициатива Елены, она его подавала из СИЗО. Мы его поддерживаем и защищаем ее интересы», — сказал юрист.
Он настаивает, чтобы суд признал ее банкротом и сразу перешел к стадии реализации имущества, без реструктуризации долгов.
«Если продать все имущество, то хватит на погашение всех долгов, но продать невозможно из-за арестов», — пояснил Морозов.
В марте супругам Блиновским предъявили обвинения в окончательных редакциях. В частности, они обвиняются в том, что легализовали 706 из 906 миллионов рублей, сокрытых от налогов. Дело Блиновской уже поступило в Савеловский суд Москвы, первое заседание по существу запланировано на 30 августа. Дело ее супруга, который находится в зоне СВО, выделено в отдельное производство, сам он объявлен в розыск. Его также могут признать банкротом — соответствующее дело в сентябре рассмотрит Арбитражный суд Ярославской области.