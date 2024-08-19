Блиновская сама подала заявление о банкротстве из СИЗО, заявил юрист

В марте супругам Блиновским предъявили обвинения в окончательных редакциях. В частности, они обвиняются в том, что легализовали 706 из 906 миллионов рублей, сокрытых от налогов. Дело Блиновской уже поступило в Савеловский суд Москвы, первое заседание по существу запланировано на 30 августа. Дело ее супруга, который находится в зоне СВО, выделено в отдельное производство, сам он объявлен в розыск. Его также могут признать банкротом — соответствующее дело в сентябре рассмотрит Арбитражный суд Ярославской области.