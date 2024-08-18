В Курской области предложили дать предпринимателям отсрочку по налогам

Среди предложенных мер — остановка начисления налоговых и коммунальных платежей, отсрочка налоговых платежей и страховых взносов и введение моратория на санкции за нарушение сроков выполнения или неисполнение госконтрактов. Кроме того, курское правительство предложило кабмину организовать выплаты в размере одного МРОТ на каждого сотрудника субъекта предпринимательства.