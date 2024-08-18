Спрос частных инвесторов на загородную недвижимость вырос вдвое

«Большинство тех, кто сейчас ищет варианты защиты своих сбережений от инфляции стали активнее рассматривать для этих целей земельные участки и готовые дома. Если год назад только около 15% тех, кто приобретал недвижимость для инвестиций в качестве альтернативы квартирам рассматривали покупку загородной недвижимости, то сейчас доля таких инвесторов выросла почти до 31%», — отметил директор федерального комбината стеновых материалов «Винзер» Денис Жалнин.