Спрос частных инвесторов на загородную недвижимость вырос вдвое

«Большинство тех, кто сейчас ищет варианты защиты своих сбережений от инфляции стали активнее рассматривать для этих целей земельные участки и готовые дома. Если год назад только около 15% тех, кто приобретал недвижимость для инвестиций в качестве альтернативы квартирам рассматривали покупку загородной недвижимости, то сейчас доля таких инвесторов выросла почти до 31%», — отметил директор федерального комбината стеновых материалов «Винзер» Денис Жалнин.
По его словам, одной из причин столь резкого роста инвестиционной привлекательности загородной недвижимости стал активный рост цен в этом сегменте в последние годы и стабильно увеличивающийся спрос.
«С момента пандемии интерес к покупке и строительству собственного дома в России вырос кратно, причем если еще три-четыре года назад большое количество домов приобреталось с целью сезонного проживания, то в последнее время спрос смещается в пользу капитальных домов для постоянного проживания из керамзитоблоков, газоблоков или пеноблоков, облицованных кирпичом», — продолжает эксперт.
Как отметил специалист, земельные участки под строительство остаются востребованными, даже несмотря на то, что цены на особо востребованные из них за последние несколько лет выросли в 2−3 раза.
«Вблизи крупных городов есть целые “инвестиционные квартиры”, где большая часть участков приобретаются с целью будущей перепродажи, причем каждый последующий покупатель-инвестор увеличивает их цену на ожидаемый уровень доходности и так раз за разом цена на такие участки растет на 20−25%», — продолжил Жалнин.
Эксперт указал, что в отличие от выросшей стоимости квартир, которые стали недоступны для части инвесторов после отмены массовой ипотеки с господдержкой, в сегменте загородной недвижимости ценовой разброс значительно шире, поэтому он и стал так активно привлекать россиян в качестве инструмента для инвестиций.
«Инвесторы стараются приобретать участки с уникальными характеристиками: на границе с лесом или водоемом, интересным ландшафтом, удобной транспортной развязкой, чтобы изначально иметь конкурентное преимущество при будущей продаже и довольно часто сразу выставляют их на продажу с доходностью 25−30%», — подытожил эксперт.
Ранее, 10 августа, эксперт в области недвижимости и финансов, руководитель «Первой гильдии ростовщиков» Эльвира Глухова рассказала, что потенциальным инвесторам, выбирающим загородную недвижимость, следует внимательно относиться как к выбору партнеров, так и к оценке самого объекта инвестирования. По ее словам, существуют как минимум две популярные концепции инвестирования. Первая предполагает стабильный ежемесячный доход, вторая — получение прибыли после реализации проекта.
Участки с хорошим инвестиционным потенциалом можно найти во всех российских регионах, не только в Подмосковье и Ленинградской области. Например, растет популярность Алтая, активно развивается туристическая зона вдоль побережья Байкала, добавила эксперт.