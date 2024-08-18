С чувством долгов: кредитование МСП выросло на треть за полгода

Банки выдали малым и средним компаниям 8,8 трлн рублей за первые полгода 2024-го — это на 35% больше, чем в 2023-м, следует из данных ЦБ (есть у «Известий»). Тенденцию подтвердили в крупнейших финансовых организациях. Несмотря на высокие ставки, предприниматели активнее брали кредиты на фоне развития внутреннего рынка в РФ и ожиданий дальнейшего роста ключевой. Однако повышение долговой нагрузки может грозить бизнесменам проблемами в будущем — доля кредитов с плавающей ставкой до сих пор близка к 40%. Приведет ли это к банкротствам юрлиц — в материале «Известий».