С чувством долгов: кредитование МСП выросло на треть за полгода

Ставки по кредитам МСП
За первую половину 2024 года малым и средним предпринимателям (МСП) выдали кредиты на 8,8 трлн рублей, что на 35% превышает результат такого же периода в 2023-м (6,5 трлн рублей), следует из данных ЦБ («Известия» их изучили). С начала года темпы оформления таких займов выросли в полтора раза — с 935 млрд (в январе) до 1,6 трлн (в июне).
Однако уже в июне объем выдач кредитов МСП сократился на 20% по сравнению с маем, а их средняя сумма снизилась до 5,3 млн рублей, следует из данных регулятора.
Динамику подтвердили в крупнейших банках. Портфель кредитов МСП Сбера в первом полугодии 2024-го вырос на 20% (более чем на 1 трлн рублей) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в пресс-службе организации. ВТБ фиксирует повышение показателя на 40% по сравнению 2023-м, а ПСБ — на 30%, сообщили их представители.
Только за первое полугодие 2024-го Альфа-банк и банк ДОМ.РФ нарастили выдачи кредитов МСП на 25% и 24% соответственно, заявили там. Крымский РНКБ также отмечает повышение спроса на ссуды для небольших компаний, отметили в банке.
Выдачи растут несмотря на дороговизну заимствований. По рыночным программам крупнейшие банки предлагают ставки от 19,5%. Впрочем, в России действует немало финансовых возможностей для МСП: например, льготные кредиты по ставке, зависящей от уровня ключевой на момент выдачи +2,75% годовых.
Рост выдач несмотря на высокие ставки может объясняться и активным спросом на заемные средства, и конкуренцией на рынке среди банков за новых клиентов, полагает председатель Комиссии по финансовым рынкам Московского отделения «Опоры России», генеральный директор инвестиционной компании «Диалот» Егор Диашов.
— Это положительная тенденция, так как, с одной стороны, помогает предприятиям развиваться и расти, а с другой — поддерживает кредитный портфель финорганизаций, — сказал он.
Как взять кредит малому бизнесу
Увеличение объема займов МСП отчасти объясняется продолжительной перегретостью экономики, обусловленной возрастающим спросом со стороны потребителей и ограниченными возможностями по росту ВВП, полагает доцент Департамента мировой экономики НИУ ВШЭ Эдуард Джагитян.
— При этом издержки даже в условиях высокой процентной ставки компенсируются относительно большим уровнем выручки МСП, с лихвой перекрывающей затраты на производство и реализацию продукции, включая логистику, — сказал он.
В целом ситуация первого полугодия выглядела неплохой для малого и среднего бизнеса: продажи росли, рынок относительно стабилен, потребление и обороты увеличились, отметил заведующий кафедрой предпринимательства и логистики, директор высшей школы экономики и бизнеса РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Завьялов.
По его словам, это добавило компаниям оптимизма и многие начали расширять деятельность, сняли с паузы замороженные проекты.
Компании оптимистично настроены из-за роста фактических продаж и общего увеличения доходностей — это стимулирует их искать новые возможности для развития, добавил старший вице-президент ПСБ Кирилл Тихонов. В то же время спрос на краткосрочные займы для наращивания оборотов также растет — рентабельность отдельных направлений бизнеса позволяет обслуживать даже высокие процентные ставки в условиях ключевой в 18%.
По данным ЦБ, чаще всего кредитами МСП пользуются в розничной и оптовой торговле, а также в сфере строительства.
— Банковское кредитование остается основным источником финансовых ресурсов для среднего и малого бизнеса, в том числе предприятий МСП, — пояснили в пресс-службе ВТБ.
Такие ссуды имеют особое значение из-за перестройки экономики РФ, логистических цепочек и развития строительной отрасли, отметил глава дирекции развития кредитных продуктов Альфа-банка Владимир Стукалов.
Заинтересованность в кредитах для малого и среднего предпринимательства отражает развитие внутреннего производства и рынка, отметили в ВТБ. Помимо того, улучшаются технологии массового кредитования как в части оценки рисков, так и удобства и скорости процессов подачи заявки и ее рассмотрения. Например, очень востребованы экспресс-кредиты с онлайн-оформлением.
Рост выдач займов для малого и среднего бизнеса поддерживают поручительства Корпорации МСП, сообщил гендиректор организации Александр Исаевич. По его словам, за год число использования этого механизма выросло более чем втрое. Он подчеркнул, что каждый третий предприниматель не смог бы привлечь финансирование без поручительств.
Зачем брать кредит по плавающей ставке
Малый и средний бизнес берет кредиты, чтобы закрыть «кассовые разрывы», полагает управляющий партнер АБ города Москвы «РИ-консалтинг», член Московского регионального отделения «Деловая Россия» Елена Гладышева.
— Увеличение объема займов — скорее тенденция негативная, которая влечет повышение рисков банкротства в будущем для таких заемщиков, — считает она.
Увеличение заимствований при высоких ставках может привести к дополнительным финансовым трудностям для предприятий, добавил Егор Диашов.
По данным ЦБ, доля задолженности по займам с плавающей ставкой в 2024-м составила 39% — почти на 5 п.п. больше, чем годом ранее. Это значит, что рост ключевой на 2 п.п. сделает уже оформленные кредиты еще дороже, пояснил независимый эксперт Андрей Бархота. Некоторые заемщики не смогут обслуживать долг по новой стоимости, из-за чего вероятно вырастет число случаев реструктуризации долгов или даже банкротств.
Однако уже в июле объемы выдач займов МСП всё же начали сокращаться, отметил Владимир Стукалов. И это, по его ожиданиям, только начало тренда.