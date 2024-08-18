Китай в 2024 году нарастил импорт товаров из КНДР на 24%

Отмечается при этом, что экспорт из Китая в КНДР сократился в этот же период на 13,3% — до $914 млн. В итоге товарооборот между двумя странами за семь месяцев 2024 года составил $1,11 млрд и показал сокращение на 8,4%.
Также из статистики, которую приводит ТАСС, следует, что в июле объем торговли между двумя странами сократился на 18,8% по сравнению с июлем — примерно до $144 млн. Это изменение обусловлено показателем китайского экспорта, сократившимся в минувшем месяце на 18,7% (до $123 млн), а также импортом из КНДР, который уменьшился до 20% (до $21 млн).
Ранее, 13 апреля, председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (парламент) Чжао Лэцзи во время визита в Пхеньян заявил, что власти Китая заявили о намерении расширить сотрудничество с Северной Кореей. В частности, говорилось о готовности работать над реализацией важного консенсуса, достигнутого высшими руководителями двух стран, а также углублять стратегическое взаимное доверие.
В том же месяце руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков рассказал, что Китаю необходимо окружить себя дружественными и зависимыми странами для противостояния Западу. Котков добавил, что Китай может предложить Северной Корее многое — от реализации северокорейских товаров у себя на рынке до модернизации страны.