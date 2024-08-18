Китай в 2024 году нарастил импорт товаров из КНДР на 24%

Также из статистики, которую приводит ТАСС, следует, что в июле объем торговли между двумя странами сократился на 18,8% по сравнению с июлем — примерно до $144 млн. Это изменение обусловлено показателем китайского экспорта, сократившимся в минувшем месяце на 18,7% (до $123 млн), а также импортом из КНДР, который уменьшился до 20% (до $21 млн).