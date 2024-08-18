Игры разума: Минфин разработал правила софинансирования по программе долгосрочных сбережений

Внести порядок
Минфин сформулировал правила осуществления государственной поддержки формирования долгосрочных сбережений. Проект постановления определяет форму ее предоставления, а также права и обязанности участников процесса.
Помимо этого, документ утверждает порядок расчета объема доли резерва Фонда пенсионного и социального страхования РФ по обязательному пенсионному страхованию, которую можно использовать для предоставления господдержки. Регламентируется и порядок передачи иных межбюджетных трансфертов из бюджета фонда федеральному бюджету.
Утверждение проекта постановления намечено на конец текущего года, рассказали «Известиям» в пресс-службе Минфина РФ. Это необходимо, чтобы он начал работать в 2025 году.
— Положения проекта постановления разработаны для установления правил осуществления государственной поддержки формирования долгосрочных сбережений в соответствии с нормами текущего законодательства. Это обеспечит возможность осуществления софинансирования долгосрочных сбережений по договорам ПДС, — подчеркнули в ведомстве.
Господдержка будет предоставляться начиная с 2025 года, добавили в министерстве. В том числе и по сберегательным взносам, уплаченным в 2024 году.
Четкие правила
Из правил осуществления господдержки следует, что предоставляется она в форме субсидии акционерному обществу «ДОМ.РФ». В дальнейшем средства распределяются в виде дополнительных стимулирующих взносов между договорами долгосрочных сбережений негосударственных пенсионных фондов.
Для получения субсидий НПФ должен сформировать информацию обо всех сберегательных взносах, уплаченных вкладчиком за последние 10 лет. Исключение — единовременный взнос и выкупные суммы, полученные от другого негосударственного пенсионного фонда. Информация направляется администратору софинансирования.
Тот, в свою очередь, передает в Федеральную налоговую службу данные о вкладчиках, которым положена господдержка. ФНС рассчитает среднемесячный доход гражданина, чтобы установить категорию, к которой он относится.
На основании этой информации администратор определит размер господдержки, положенный вкладчику. Эти данные он должен до 15 июня передать в Минфин, «ДОМ.РФ» и негосударственный пенсионный фонд.
В то же время министерство финансов должно направить в Фонд пенсионного и социального страхования РФ запрос о размере доли резерва фонда, доступной для осуществления господдержки по программе долгосрочных сбережений (РОПС). Расчет будет произведен в течение 10 рабочих дней.
После этого фонд осуществляет межбюджетный трансферт из своего бюджета в федеральный в объеме наименьшего из значений рассчитанной суммы господдержки и размера операционных расходов «ДОМ.РФ», подлежащих возмещению.
Если доля РОПС меньше объема господдержки, разница между суммами переводится из Фонда национального благосостояния.
В случае смерти вкладчика до получения выплаты выкупной суммы по договору долгосрочных сбережений средства субсидии направляются правопреемникам в качестве дополнительного стимулирующего взноса.
Заработок решает
Регламентируют проект постановления Минфина и новые правила расчета среднемесячного дохода вкладчика по договору долгосрочных сбережений. Его осуществляет Федеральная налоговая служба на основании информации о доходах вкладчика, используемой для расчета налога на доходы физических лиц и налогов по специальным налоговым режимам.
Доходы от продажи или дарения имущества, выигрышей, полученных участниками азартных игр и лотерей, при расчете не учитываются. В отношении прибыли по операциям с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами в расчет принимаются лишь документально подтвержденные налогоплательщиком расходы. Также учету подлежат траты по операциям с цифровыми финансовыми активами и цифровыми правами.
В случае с прибылью от предпринимательской деятельности учитываются профессиональные налоговые вычеты. При доходах, полученных по упрощенной системе налогообложения, в сумму включаются понесенные расходы. Аналогичное правило распространяется и на заработок, облагаемый сельскохозяйственным налогом.
Размер рассчитанного среднемесячного дохода равен результату деления на 12 общего объема доходов вкладчика, полученного за год, предшествующий году осуществления расчета.
Строго по плану
Кроме того, проект постановления определяет правила межбюджетных трансфертов из бюджета Фонда пенсионного и социального страхования федеральному бюджету. Из них следует, что заявку на предоставление трансферта Минфин должен ежегодно направлять в срок до 20 июня.
Фонд на основании заявки вносит изменения в показатели сводной бюджетной росписи, после чего из его резерва будут выделены необходимые средства. Внесение изменений в федеральный закон о бюджете на текущий год при этом не потребуется.
Перечисление межбюджетного трансферта осуществляется в установленном порядке в срок, не превышающий 10 рабочих дней.
Отчет о его использовании Минфин должен предоставлять до 10 августа. Средства, не потраченные на господдержку, подлежат возврату в бюджет фонда. Перечислять их нужно не позднее 1 августа.
Скорректировать подход
В 2000-е из-за череды обнуления накоплений и высокой инфляции у россиян сформировался стереотип, что лучше вкладываться в реальные активы, чем в финансовые, указывает доцент кафедры экономики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев. При этом доллар сегодня фактически потерял статус резервной валюты в глазах россиян. Да и его мировой оборот в настоящий момент значительно упал.
— Для изменения ситуации необходимо повышение финансовой грамотности населения. Финансовых инструментов много, но зачастую граждане просто не знают об их реальных возможностях и преимуществах, — подчеркивает эксперт.
В этой ситуации, по его мнению, стоит прислушаться к словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, заявившего, что граждане должны быть заинтересованы в том, чтобы заранее копить на будущую пенсию.
— В этом им готово помочь государство, благодаря которому в стране есть новый продукт — программа долгосрочных сбережений. С новыми правилами Минфина сформировать долгосрочные сбережения гражданам будет еще проще, — убежден экономист.
Задача Минфина, как и всего правительства Российской Федерации, — максимально привлечь накопленные сбережения граждан в экономику страны, а также перевести средства из обязательной пенсионной системы в ПДС, обращает внимание кандидат экономических наук, доцент Российского государственного университета социальных технологий Инна Литвиненко.
— Это необходимо для того, чтобы простимулировать граждан легализовать свои накопления и внести их в маховик экономики, чтобы крупные промышленные и инвестиционные проекты финансировались не за счет государства, — объясняет эксперт.
Вложенные средства, по ее словам, власти смогут тратить на создание дорожной инфраструктуры, сети коммунальных мощностей, строительство жилья, школ и медицинских учреждений.
Для граждан участие в программе долгосрочных сбережений окажется полезно тем, что оно позволит получить дополнительные средства к моменту выхода на пенсию, полагает Литвиненко. Минимальный порог взносов — 2 тыс. рублей, что является посильной суммой практически для каждого россиянина.
— А в случае банкротства негосударственного пенсионного фонда гражданин получает сумму в 2,8 млн рублей. Такая защита должна стать стимулом для того, чтобы граждане были готовы помимо средств, накопленных в обязательной пенсионной системе, из собственного кармана добавить средства в программу долгосрочных сбережений, — уверена экономист.
В сущности, проект постановления Минфина не меняет правила осуществления софинансирования по программе ПДС, а лишь устанавливает порядок учета и обмена информацией об уплаченных гражданами взносах, необходимые для начисления господдержки, считает председатель совета Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Аркадий Недбай.
Потенциально предложенные проектом изменения окажут положительное влияние на рынок негосударственных пенсионных фондов, прогнозирует эксперт, так как постановление определяет порядок начисления софинансирования. Подробно описанная процедура, зафиксированная в законе, упростит взаимодействие всех участников процесса.
— Инициатива, безусловно, будет очень полезна для граждан. Для того чтобы механизм начисления софинансирования работал как часы, все части этого механизма должны действовать согласованно. Когда есть выверенная последовательность действий, определены сроки и зоны ответственности, система работает четко и слаженно, обязательства выполняются в срок без всяких сбоев, — подчеркивает Недбай. В этом случае, по его словам, все положенные начисления будут производиться без задержек по единой прозрачной схеме.
Выгодный инструмент
Программа долгосрочных сбережений — это программа софинансирования накоплений граждан, указывает Инна Литвиненко. Господдержка формируется исходя из среднемесячного дохода гражданина и суммы внесенных взносов. ПДС начала действовать с 1 января 2024 года. Для получения средств с момента заключения договора должно пройти 15 лет. Еще один вариант — выход на пенсию.
— Только по истечении этого срока человек может воспользоваться накопленными сбережениями. И в течение всего срока фонд обязан вкладывать средства в низкорисковые, но при этом высокодоходные бумаги — акции крупных корпораций, паевые инвестиционные фонды и так далее, — разъясняет экономист.
Государство будет софинансировать взносы участников программы в течение 10 лет, начиная с года, следующего за годом уплаты первого взноса, отмечает Аркадий Недбай. Максимальный размер софинансирования составляет 36 тыс. рублей в год.
— Есть три варианта софинансирования, в зависимости от дохода участника программы. При заработке до 80 тысяч рублей в месяц полагается доплата из расчета один к одному. То есть государство добавит рубль на каждый вложенный рубль участника, — подчеркивает эксперт.
При доходе от 80 тысяч до 150 тысяч рублей в месяц коэффициент составит 0,5. То есть от государства на каждый рубль будет приходиться 50 копеек.
— При доходе от 150 тысяч рублей в месяц софинансирование начисляется по формуле один к четырем — 25 копеек на рубль взноса, — объясняет Недбай.
Соответственно, больше всего программа подходит для граждан с зарплатой до 80 тыс. рублей, полагает Литвиненко. Но в действительности она выгодна для всех участников.
— Потому как предусмотрен еще налоговый вычет с суммой к получению не выше 52 тыс. рублей и лимитом до 400 тыс. рублей. Получается, что Минфин максимально предусмотрел, во-первых, вилку по доходам. А, во-вторых, достаточно низкую сумму вкладов в 2 тыс. рублей, которую практически каждый работающий гражданин сможет себе позволить, — убеждена экономист.