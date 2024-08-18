Игры разума: Минфин разработал правила софинансирования по программе долгосрочных сбережений

— Инициатива, безусловно, будет очень полезна для граждан. Для того чтобы механизм начисления софинансирования работал как часы, все части этого механизма должны действовать согласованно. Когда есть выверенная последовательность действий, определены сроки и зоны ответственности, система работает четко и слаженно, обязательства выполняются в срок без всяких сбоев, — подчеркивает Недбай. В этом случае, по его словам, все положенные начисления будут производиться без задержек по единой прозрачной схеме.