FT рассказала, как жилищный кризис превратил американскую мечту в кошмар

Американских избирателей всерьез беспокоит рост стоимости жилья: 84% опрошенных из колеблющихся штатов назвали этот вопрос серьезным, следует из результатов исследования Center for Popular Democracy. Более того, 75% респондентов назвали расходы на жилье самой сложной статьей расходов, а два из трех избирателей признались, что отдадут голос тем политикам, которые намерены стабилизировать стоимость аренды. Рынок арендной платы в США начинает остывать, но она все еще остается высокой: инфляция этой статьи расходов взлетела до 8,18% прошлой весной — до максимума за 42 года, — но этим летом опустилась до 5,2%.