Центробанк Ливии приостановил работу

В заявлении Центробанка Ливии говорится, что директор управления Мусаб Мусаллим был в воскресенье утром похищен из своего дома в неизвестном направлении. Отмечается, что ряду других высокопоставленных лиц банка угрожали похищением.
«Банк подчеркивает, что приостанавливает всю деятельность и работу всех управлений и систем и не возобновит до тех пор, пока Мусаб Мусаллим не будет освобожден и не вернется к работе», — подчеркивается в заявлении Центробанка Ливии.
В Ливии действуют два не признающих друг друга правительства. Первое — Правительство национального единства (ПНЕ), поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой, — действует в Триполи. Второе — наделенное полномочиями палаты представителей — базируется в Бенгази, им руководит Усама Хаммад.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены.