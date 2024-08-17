Юрист раскрыл основную схему мошенничества с кредитами

«Банки, а особенно микрокредитные организации, предлагают множество кредитных продуктов, которые оформляются дистанционно, без явки в офисы. Таким образом недобросовестные лица, получившие доступ к паспортным данным лица, могут зарегистрировать на него новую сим-карту и оформить кредит от его имени», — отметил юрист.
Проблема заключается в том, что жертвы мошенничества часто узнают о задолженности только на стадии судебного взыскания. Это создает серьезные финансовые и юридические последствия для пострадавших.
«Если же вы узнаете о том, что на ваше имя числится кредит, который вы не брали, необходимо немедленно обратиться с соответствующим заявлением в кредитную организацию и полицию. Однако скорее всего в итоге придется через суд доказывать, что кредит взят третьими лицами и предоставлять доказательства, что денежные средства вы не получали», — заключил юрист.