Юрист раскрыл основную схему мошенничества с кредитами

«Банки, а особенно микрокредитные организации, предлагают множество кредитных продуктов, которые оформляются дистанционно, без явки в офисы. Таким образом недобросовестные лица, получившие доступ к паспортным данным лица, могут зарегистрировать на него новую сим-карту и оформить кредит от его имени», — отметил юрист.

Проблема заключается в том, что жертвы мошенничества часто узнают о задолженности только на стадии судебного взыскания. Это создает серьезные финансовые и юридические последствия для пострадавших.

Чтобы избежать этого, Хаминский рекомендует быть осторожным со своими персональными данными, делать пометки о том, куда именно они предоставлялись. Кроме того, он рекомендует периодически проверять у себя наличие кредитов. Сделать это можно через Единый портал государственных и муниципальных услуг (Госуслуги) или официальный сайт Банка России, для этого нужно направить запрос в Центральный каталог кредитных историй.