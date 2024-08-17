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Юрист раскрыл основную схему мошенничества с кредитами

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Практика оформления кредитов на третьих лиц стала распространенной проблемой в России, особенно среди микрокредитных организаций, мошенники используют доступ к паспортным данным, чтобы оформлять кредиты онлайн, рассказал РИА Новости руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области, юрист Александр Хаминский.

Источник: Freepik

«Банки, а особенно микрокредитные организации, предлагают множество кредитных продуктов, которые оформляются дистанционно, без явки в офисы. Таким образом недобросовестные лица, получившие доступ к паспортным данным лица, могут зарегистрировать на него новую сим-карту и оформить кредит от его имени», — отметил юрист.

Проблема заключается в том, что жертвы мошенничества часто узнают о задолженности только на стадии судебного взыскания. Это создает серьезные финансовые и юридические последствия для пострадавших.

Чтобы избежать этого, Хаминский рекомендует быть осторожным со своими персональными данными, делать пометки о том, куда именно они предоставлялись. Кроме того, он рекомендует периодически проверять у себя наличие кредитов. Сделать это можно через Единый портал государственных и муниципальных услуг (Госуслуги) или официальный сайт Банка России, для этого нужно направить запрос в Центральный каталог кредитных историй.

«Если же вы узнаете о том, что на ваше имя числится кредит, который вы не брали, необходимо немедленно обратиться с соответствующим заявлением в кредитную организацию и полицию. Однако скорее всего в итоге придется через суд доказывать, что кредит взят третьими лицами и предоставлять доказательства, что денежные средства вы не получали», — заключил юрист.