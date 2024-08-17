Доля доллара и евро при расчетах за российский экспорт упала ниже 20%

Валюты контрактов и валюты расчетов могут отличаться, обращает внимание ведущий научный сотрудник РАНХиГС Александр Фиранчук: «Цена на российский газ для Европейского союза устанавливается в евро, но расчеты за него происходят через автоматическую конвертацию в рубли. В результате в статистике ЦБ валюта расчетов указывается как рубли. Подобная ситуация возникает и с нейтральными странами, которые готовы использовать рубли или валюты третьих нейтральных стран в качестве средства расчетов, в то время как в качестве валюты контрактов используются доллар или евро, что логично, учитывая сохраняющуюся волатильность российского рубля по отношению к резервным валютам».