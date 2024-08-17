Бизнесмен Дотком предрек экономике США крупнейший крах в истории

До этого, 8 августа, аналитики американского банка JP Morgan повысили прогноз вероятности рецессии в США до конца года до 35%. Аналитик Беленькая предположила, что Федеральная резервная система еще имеет возможность предотвратить угрозы рецессии. При этом, по ее словам, на российскую экономику риски рецессии в Соединенных Штатах в сочетании с неуверенным ростом в Китае могут повлиять через снижение спроса на товары сырьевого экспорта.