Бизнесмен Дотком предрек экономике США крупнейший крах в истории

«Конец доминирования доллара США. Мир отказывается от “хулигана”, США не смогут наращивать долг», — написал он на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter).
Дотком обратил внимание на то, что для Соединенных Штатов единственным выходом из этого кризиса будет печатание денег. Однако, добавил он, гиперинфляция уничтожит активы США.
«Ожидайте крупнейшего краха в истории», — предупредил бизнесмен.
Ранее, 14 августа, кандидат в президенты США Дональд Трамп сказал, что при победе на выборах его соперницы из Демократической партии Камалы Харрис восстановление экономики в стране невозможно. При этом он пообещал, что, если он вернется в Белый дом, он обеспечит рост доходов и накоплений американцев.
12 августа агентство Reuters сообщило, что дефицит бюджета США в июле вырос на 10% относительно аналогичного периода прошлого года, до $244 млрд. На следующий день, 13 августа, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая рассказала «Известиям», что увеличение дефицита бюджета США в будущем может повлиять на вынужденное недофинансирование американской экономики.
До этого, 8 августа, аналитики американского банка JP Morgan повысили прогноз вероятности рецессии в США до конца года до 35%. Аналитик Беленькая предположила, что Федеральная резервная система еще имеет возможность предотвратить угрозы рецессии. При этом, по ее словам, на российскую экономику риски рецессии в Соединенных Штатах в сочетании с неуверенным ростом в Китае могут повлиять через снижение спроса на товары сырьевого экспорта.
5 августа наблюдалось падение американских фондовых рынков. Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев предположил, что фондовые индексы снижались на фоне ожидания ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США.
Тогда же японский индекс Nikkei рухнул на 12% в ходе торгов, до 31 458 пунктов. Руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталья Малых рассказала «Известиям», что к обвалу привели несколько факторов, среди которых в том числе слабые данные по экономике Соединенных Штатов Америки, усиление геополитических рисков на Украине и Ближнем Востоке, волатильность на американских площадках.
Ранее, 29 июля, в пресс-службе бюджетного комитета палаты представителей США сообщили, что госдолг страны достиг отметки $35 трлн впервые в истории страны. Специалисты Международного валютного фонда (МВФ) назвали рост госдолга США угрозой мировой экономике, так как к 2032 году госдолг страны может превысить 140% ВВП.