UniCredit оспорил право ЕЦБ требовать ограничения бизнеса в России

В апреле ЕЦБ потребовал от UniCredit и Raiffeisen Bank International сократить свою деятельность в России и уменьшить кредитный портфель на 65%. Итальянский банк заявлял, что его не устраивают условия сокращения бизнеса, согласившись при этом с самим решением регулятора.