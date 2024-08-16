UniCredit оспорил право ЕЦБ требовать ограничения бизнеса в России

«Заявитель утверждает, что суд должен признать недействительным решение Европейского центрального банка от 22 апреля 2024 года об установлении пруденциальных требований для дальнейшего снижения рисков, связанных с деятельностью UniCredit SpA в России», — говорится в сообщении на сайте суда.
Как указано в изложении иска, UniCredit обосновывает необходимость рассмотрения дела судом тем, что требования ЕЦБ неисполнимы и содержат противоречия. Итальянский банк также утверждает, что европейский регулятор не привел необходимых обоснований своего решения и нарушил принципы уважения частной собственности.
Иск поступил в суд 29 июня. Европейский суд юстиции принял его к рассмотрению, но пока не назначил слушания.
В апреле ЕЦБ потребовал от UniCredit и Raiffeisen Bank International сократить свою деятельность в России и уменьшить кредитный портфель на 65%. Итальянский банк заявлял, что его не устраивают условия сокращения бизнеса, согласившись при этом с самим решением регулятора.