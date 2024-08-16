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Сумма долга Блиновской увеличилась на 1,2 млн рублей

Сумма долга блогера Елены Блиновской выросла на 1,2 млн рублей, что следует из ее регистрационных документов, с которыми 16 августа ознакомились «Известия».

Источник: РИА "Новости"

По состоянию на пятницу, налоговый долг составляет 1 222 692 819,75 рублей. При этом 13 августа блогер была должна 1 221 473 022,46 рублей. Таким образом, долг Блиновской за три дня вырос на 1,2 млн рублей.

У мужа блогера Алексея по состоянию на 15 августа тоже есть долговое обязательство в сумме чуть более 39 тыс. рублей.

Ранее, 14 августа, Савеловский суд Москвы продлил арест «королеве марафонов» на полгода. Блогер пробудет в СИЗО до 2 февраля 2025 года, также продлены сроки ареста, наложенного на имущество.

Стороне защиты отказали в удовлетворении ходатайства о возвращении уголовного дела прокурору. Суд также назначил заседание в общем порядке судебного разбирательства.

25 июля Следственный комитет РФ завершил расследование в отношении Блиновской. Следствие полагает, что блогер при помощи мужа Алексея уклонилась от уплаты налогов на сумму более 906 млн рублей. После этого супруги легализовали часть из указанных денежных средств в размере 716 млн рублей. Кроме того, Блиновская неправомерно переводила денежные средства со счетов двух юридических лиц. Дело в отношении разыскиваемого Алексея Блиновского выделено в отдельное производство.

В апреле 2023 года Блиновскую задержали по подозрению в мошенничестве с целью неуплаты налогов. Около года она находилась под домашним арестом.

Фигурантом уголовного дела также стал ее муж, которому вменили пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. Алексей Блиновский является учредителем и руководителем нескольких компаний. В основном он вел бизнес в Ярославской, а также в Вологодской области, где расположена рыбная ферма.