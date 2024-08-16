Сумма долга Блиновской увеличилась на 1,2 млн рублей

25 июля Следственный комитет РФ завершил расследование в отношении Блиновской. Следствие полагает, что блогер при помощи мужа Алексея уклонилась от уплаты налогов на сумму более 906 млн рублей. После этого супруги легализовали часть из указанных денежных средств в размере 716 млн рублей. Кроме того, Блиновская неправомерно переводила денежные средства со счетов двух юридических лиц. Дело в отношении разыскиваемого Алексея Блиновского выделено в отдельное производство.